FKA twigs – CAPRISONGS (Young Recordings)

La británica FKA twigs ha expresado en diversas entrevistas que este nuevo disco sería una inmersión en su pasado, una forma de reencontrarse consigo misma a través de su propia mirada y la de sus amigos. El fenomenal CAPRISONGS (Young Recordings, 2022) puede presumir de contar con una nómina de colaboradores de campanillas, y los consejos de El Guincho suman, y mucho, para recrear un gran abanico de sonidos expresionistas.

Concebida como una mixtape, esas cintas de casete que pasábamos a los colegas con nuestras canciones favoritas, FKA twigs se siente más segura que nunca liderando con su espléndida voz un magnético conjunto de adictivas melodías con una producción que la acerca a las divas del R&B o al hyperpop.

El festín arranca con aires asiáticos en “ride the dragon” en donde los ritmos de ¿tabla? y ¿flauta? se distraen en los brazos de unas bases de electrónica sedosa. Los contrastes en “honda” (junto al rapero Pa Salieu) tejen una serpenteante sinfonía coral desafiada por los beats graves y repetitivos que palpitan en la superficie. “Would you still be a freak even when we turn 50?” se preguntan en una de las estrofas del tema, y uno espera que así sea por muchos años.

Voces filtradas a diferentes velocidades atisban el futuro de la inteligencia artificial, mientras twigs implora con lágrimas en los ojos que un “meta angel” dé respuesta a sus dudas existenciales; y más lágrimas por futuros inciertos que dejarán irresueltos nuestros anhelos: “tears in the club” (con The Weeknd) es una preciosa oda a la liberación a través del baile. A ritmo de dancehall cibernético se mece “papi bones” en donde aúna fuerzas con Shygirl, y acaba cantándole al amor sanador entre los pliegues de la balada “thank you song”. Para un servidor estamos ante el primer gran disco de pop del año.

