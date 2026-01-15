Estrenamos el vídeo de ‘Estrella negra’, incluida en el nuevo disco de Peepshow
Solisombra es el nuevo álbum de la banda valenciana Peepshow, un trabajo de once canciones que se publica hoy mismo y consolida su identidad con un repertorio intenso, luminoso y multicolor.
El sucesor de Cómo hacer una bomba atómica (2018) ha sido grabado en los estudios Casafont de Lleida, producido y mezclado por Uve Martínez y masterizado por Víctor García en Ultramarinos Costa Brava. Un trabajo que recorre distintas facetas compositivas del grupo, desde el indie-electro directo y fresco de «Prensas hidráulicas» o «Poder ser», hasta cortes más eléctricos y críticos como «Estar presente» —acompañado de un videoclip en homenaje a la catástrofe de la Dana en Valencia— o «Emergencia permanente», donde aflora con claridad su habitual pulso after-punk.
A lo largo del álbum también hay espacio para el pop orquestal, el folklore reinterpretado y el rock ácido, componiendo un conjunto coherente pero estilísticamente abierto. Completan el disco piezas como «La lutte des oubliés», cantada en francés y con ecos de Dominique A y Depeche Mode; «Invasores» y «Solisombra», que exploran el folklore español desde una mirada singular; o «Marca España», una crítica mordaz envuelta en rock afilado, antes de un cierre más poético y evasivo con «La tragedia de Morzuak» y «La serpiente de Arzachel».
Entre sus momentos más destacados se encuentra «Estrella negra», el tema elegido por Peepshow como carta de presentación: una canción pop de escucha accesible, con orquestaciones de aire setentero que remiten a Belle and Sebastian o ABBA y un fraseo vocal de crooner que reivindica el Bowie más universal sobre un pulso soul-glam. Una canción de la que hoy estrenamos su vídeo en exclusiva.
Disfruta el vídeo de ‘Estrella negra’ de Peepshow