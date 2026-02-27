Sesión Vermú contará con Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y más

Lo último:
Sesión Vermú 2026 ha desvelado su cartel completo y confirma una nueva edición ambiciosa: del 11 de abril al 2 de mayo se celebrarán 83 conciertos gratuitos a cargo de 50 bandas en 24 municipios de la Comunidad de Madrid.

Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el ciclo consolida su apuesta por el talento nacional emergente y consolidado, con un 50% de artistas femeninas en la programación.

El cartel de Sesión Vermú estará encabezado por cinco nombres destacados: Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y VVV [Trippin’you], al frente de una nómina que incluye, entre otros, a Begut, Bum Motion Club, joseluis, La Plata, Las Petunias, Toldos Verdes, Medalla, Rata Negra, Marisa Valle Roso o Space Surimi.

El ciclo se desplegará en plazas y enclaves monumentales de municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez, Chapinería o San Lorenzo de El Escorial, además de incorporar nuevas sedes como Becerril de la Sierra, Brunete o Villaviciosa de Odón.

Por tercer año consecutivo se mantendrá el formato de grandes escenarios en ocho fechas especiales, reforzando el alcance técnico y escénico de una iniciativa que combina música en directo con la puesta en valor del patrimonio cultural, turístico y gastronómico de la región.

Así queda el cartel de Sesión Vermú

Toma nota de la programación de Sesión Vermú

 Sábado 11 de abril 

ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
13:00h – Gazella
18:00h – joseluis
19:30h – Hinds

MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito

PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Marban
14:00h – Alavedra

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Plaza de la Constitución
12:30h – Carencias Afectivas
14:00h – .bd.

 Domingo 12 de abril 

ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
12:30h – .bd.
14:00h – Marban

COLMENAR DE OREJA
Plaza Mayor
12:30h – Alavedra
14:00h – Gazella

MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Max Secreta
14:00h – joseluis

PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito

 Sábado 18 de abril 

ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
13:00h – RATA
18:00h – Bum Motion Club
19:30h – Triángulo de Amor Bizarro

ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Baloncesto
14:00h – Diamante Negro

CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut

VILLAMANRIQUE DEL TAJO
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza

VILLANUEVA DEL PARDILLO
Plaza Mayor
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude

 Domingo 19 de abril 

ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude

ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza

CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – Diamante Negro
14:00h – Bum Motion Club

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Plaza de España de Mataelpino
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut

TORRELAGUNA
Plaza Mayor
12:30h – RATA
14:00h – Baloncesto

 Sábado 25 de abril 

BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Carmen Lancho
14:00h – Anna Andreu

BRUNETE
Plaza Mayor
12:30h – Marisa Valle Roso
14:00h- Casapalma

BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – Romero Gárate
14:00h – Espíritu System

CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
13:00h – Todos Verdes
18:00h – La Plata
19:30h – La Paloma

EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga

PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Dear Joanne
14:00h – La 126

 Domingo 26 de abril 

BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Niños Raros
14:00h – Toldos Verdes

BRUNETE
Plaza Mayor
12:30h – Espíritu System
14:00h – Romero Gárate

BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – La 126
14:00h – Dear Joanne

CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga

EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – Anna Andreu
14:00h – Carmen Lancho

PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Casapalma
14:00h – Marisa Valle Roso

 Viernes 1 de mayo 

ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución
12:30h – Estrogenuinas
14:00h – Rata Negra

LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Nico
14:00h – Patricia Lint

NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Mordaza
14:00h – Medalla

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – Sistema Nervioso
18:00h – Las Petunias
19:30h – Repion

 Sábado 2 de mayo 

LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Mordaza
14:00h – MINIÑO

LOECHES
Plaza de la Villa
12:30h – Wet Iguanas
14;00h – Sistema Nervioso

NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Rata Negra
14:00h – Estrogenuinas

NUEVO BAZTÁN
Plaza del Secreto
12:30h – Patricia Lint
14:00h – Laia Alcolea

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – From
18:00h – Los Yolos
19:30h – VVV [Trippin’you]

Escucha la playlist de Sesión Vermú

