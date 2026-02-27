Sesión Vermú contará con Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y más
Sesión Vermú 2026 ha desvelado su cartel completo y confirma una nueva edición ambiciosa: del 11 de abril al 2 de mayo se celebrarán 83 conciertos gratuitos a cargo de 50 bandas en 24 municipios de la Comunidad de Madrid.
Organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, el ciclo consolida su apuesta por el talento nacional emergente y consolidado, con un 50% de artistas femeninas en la programación.
El cartel de Sesión Vermú estará encabezado por cinco nombres destacados: Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Repion, La Paloma y VVV [Trippin’you], al frente de una nómina que incluye, entre otros, a Begut, Bum Motion Club, joseluis, La Plata, Las Petunias, Toldos Verdes, Medalla, Rata Negra, Marisa Valle Roso o Space Surimi.
El ciclo se desplegará en plazas y enclaves monumentales de municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez, Chapinería o San Lorenzo de El Escorial, además de incorporar nuevas sedes como Becerril de la Sierra, Brunete o Villaviciosa de Odón.
Por tercer año consecutivo se mantendrá el formato de grandes escenarios en ocho fechas especiales, reforzando el alcance técnico y escénico de una iniciativa que combina música en directo con la puesta en valor del patrimonio cultural, turístico y gastronómico de la región.
Así queda el cartel de Sesión Vermú
Sábado 11 de abril
ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
13:00h – Gazella
18:00h – joseluis
19:30h – Hinds
MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito
PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Marban
14:00h – Alavedra
VILLAVICIOSA DE ODÓN
Plaza de la Constitución
12:30h – Carencias Afectivas
14:00h – .bd.
Domingo 12 de abril
ALCALÁ DE HENARES
Parque O’Donnell
12:30h – .bd.
14:00h – Marban
COLMENAR DE OREJA
Plaza Mayor
12:30h – Alavedra
14:00h – Gazella
MANZANARES EL REAL
Plaza del Pueblo
12:30h – Max Secreta
14:00h – joseluis
PEDREZUELA
Plaza de la Constitución
12:30h – Alberdi
14:00h – Escandaloso Xpósito
Sábado 18 de abril
ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
13:00h – RATA
18:00h – Bum Motion Club
19:30h – Triángulo de Amor Bizarro
ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Baloncesto
14:00h – Diamante Negro
CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut
VILLAMANRIQUE DEL TAJO
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza
VILLANUEVA DEL PARDILLO
Plaza Mayor
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude
Domingo 19 de abril
ARANJUEZ
Plaza de la Constitución
12:30h – Space Surimi
14:00h – Juventude
ARGANDA DEL REY
Plaza de la Constitución
12:30h – Rita Ojanguren
14:00h – Laaza
CHINCHÓN
Casco Histórico
12:30h – Diamante Negro
14:00h – Bum Motion Club
EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO
Plaza de España de Mataelpino
12:30h – DE FEM
14:00h – Begut
TORRELAGUNA
Plaza Mayor
12:30h – RATA
14:00h – Baloncesto
Sábado 25 de abril
BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Carmen Lancho
14:00h – Anna Andreu
BRUNETE
Plaza Mayor
12:30h – Marisa Valle Roso
14:00h- Casapalma
BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – Romero Gárate
14:00h – Espíritu System
CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
13:00h – Todos Verdes
18:00h – La Plata
19:30h – La Paloma
EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga
PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Dear Joanne
14:00h – La 126
Domingo 26 de abril
BECERRIL DE LA SIERRA
Plaza de la Constitución
12:30h – Niños Raros
14:00h – Toldos Verdes
BRUNETE
Plaza Mayor
12:30h – Espíritu System
14:00h – Romero Gárate
BUITRAGO DEL LOZOYA
Plaza de la Constitución
12:30h – La 126
14:00h – Dear Joanne
CHAPINERÍA
Plaza de la Constitución
12:30h – julia amor
14:00h – restinga
EL ATAZAR
Plaza de la Constitución
12:30h – Anna Andreu
14:00h – Carmen Lancho
PELAYOS DE LA PRESA
Plaza de España
12:30h – Casapalma
14:00h – Marisa Valle Roso
Viernes 1 de mayo
ALDEA DEL FRESNO
Plaza de la Constitución
12:30h – Estrogenuinas
14:00h – Rata Negra
LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Nico
14:00h – Patricia Lint
NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Mordaza
14:00h – Medalla
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – Sistema Nervioso
18:00h – Las Petunias
19:30h – Repion
Sábado 2 de mayo
LA CABRERA
Plaza del Ayuntamiento
12:30h – Mordaza
14:00h – MINIÑO
LOECHES
Plaza de la Villa
12:30h – Wet Iguanas
14;00h – Sistema Nervioso
NAVALAGAMELLA
Plaza de España
12:30h – Rata Negra
14:00h – Estrogenuinas
NUEVO BAZTÁN
Plaza del Secreto
12:30h – Patricia Lint
14:00h – Laia Alcolea
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
El Parque
13:00h – From
18:00h – Los Yolos
19:30h – VVV [Trippin’you]