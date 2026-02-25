Cuéntame una canción: ‘Time to Pretend’ de MGMT

Hay grupos que nacen junto a un éxito temprano y se quedan ahí. Afortunadamente, el caso de MGMT no fue tal y a pesar de debutar con un single tan memorable como «Time to Pretend», han sabido evolucionar en las dos décadas de carrera que les contemplan.

Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser se conocieron en el Wesleyan University de Middletown. Pronto conectaron y empezaron a hacer música juntos bajo el nombre de The Management, hasta que problemas legales los obligaron a acortarlo a las siglas MGMT. Desde el principio, su aproximación a la música tenía algo de juego intelectual como aficionados a la psicodelia de los años sesenta, al synth-pop de los ochenta, a David Bowie y Pink Floyd, pero también a lo kitsch y al humor más absurdo. Según confesaban en sus primeras entrevistas, empezaron a escribir canciones pop «casi como una broma».

Una de esas «bromas» terminó convirtiéndose en «Time to Pretend», escrita en 2005 en una habitación de dormitorio universitario, con micrófonos baratos comprados en RadioShack y el hardware mínimo de un portátil de la época. No nació de una epifanía sobre la fama ya conquistada -aún no eran nadie-, sino casi como un chiste creativo entre dos amigos que improvisaban por diversión. Como contaban a años después: “Escribimos ‘Time to Pretend’ en nuestro último año de universidad, y la música se inspiró en una mantis religiosa que teníamos en casa. Puso huevos y murió, y pusimos la cápsula de huevos en una especie de maqueta de barco pirata sobre la repisa de la chimenea, y los huevos eclosionaron y todas estas crías de mantis religiosa trepaban por el aparejo del barco, y fue una locura… así que la música se inspiró en nuestra mantis religiosa, a la que le encantaba bailar The Clash, y la letra habla simplemente de imaginarnos siendo estrellas de rock… y sí, la vida de una estrella de rock fantástica.

‘Time to Pretend’ se refiere a esta fantasía, a esta broma de que somos estrellas de rock vendidas. No es que nos hayamos propuesto ese estilo de vida; en realidad no lo queríamos, pero es definitivamente diferente ahora que tocamos en grandes festivales y estamos de gira constantemente”.

Musicalmente, la canción mezcla sintetizadores expansivos y riffs contagiosos a medio camino entre la new wave ochentera y la psicodelia contemporánea; una oda entre la euforia y la melancolía que acabaría dando título al EP publicado en 2005, la primera tarjeta de presentación del grupo y el impulso que les permitió girar como teloneros de Of Montreal.

La letra habla de la vida rockera y de todos sus tópicos, pero desde una perspectiva tremendamente irónica. Una especie de deconstrucción del arquetipo que va desde prometerse vidas de lujo, modelos como parejas y viajes glamorosos, hasta aceptar con ironía que “morir jóvenes” podría ser parte de ese sueño La exaltación inicial («estoy en la flor de la vida»), las promesas de fama, dinero, modelos como parejas, o esa línea sobre meterse heroína en París, lo que les costó ser víctimas de la censura. Algo que se tomaron con humor: «Algunos pensarán que es seria y pensarán que somos drogadictos, mientras que otros verán el toque irónico. Eso es todo lo que puedo esperar como letrista: ¡confusión!».

Columbia Records quería incluir «Time to Pretend» en el álbum debut de MGMT, Oracular Spectacural (2007), pero no poseía los masters de la grabación original, lo que obligó a regrabarla. El sello les invitó a elegir productor, aunque ellos no sabían muy bien cuál iba a ser su papel les encantaba el sonido de las baterías en los discos recientes de The Flaming Lips. Así llegó Dave Fridmann, que aceleró ligeramente el tempo y añadió baterías reales, pero mantuvo parte de la grabación original hecha en un portátil casero.

Para MGMT, el éxito de «Time to Pretend» fue a la vez una bendición y una maldición, ya que les consagró como artistas que revitalizaron el pop alternativo de su generación, pero generó expectativas a una industria que veía en ellos una fábrica de singles en potencia. Recordemos que el disco también contenía gemas de alto valor como «Kids» o «Electric Feel«, pero al grupo no le entusiasmaba asumir esa responsabilidad y lo que siguió a su debut fueron discos cada vez más psicodélicos y experimentales, quizá hasta Little Dark Age (2018), otro álbum de marcado acento pop.

Con el tiempo «Time to Pretend» ha terminado colándose en listas de las mejores canciones de su década e incluso de todos los tiempos, un triunfo paradójico para una pieza que nació como una reflexión juguetona sobre la cultura pop. Un tema que ha aparecido en cientos de películas y series y que lo quieran o no, es parte importante de la historia del pop del siglo XXI.

Letra de ‘Time to Pretend’ de MGMT

I’m feelin’ rough, I’m feelin’ raw

I’m in the prime of my life

Let’s make some music, make some money

Find some models for wives

I’ll move to Paris, shoot some heroin and fuck with the stars

You man the island and the cocaine and the elegant cars

This is our decision to live fast and die young

We’ve got the vision, now let’s have some fun

Yeah, it’s overwhelming, but what else can we do?

Get jobs in offices and wake up for the morning commute?

Forget about our mothers and our friends

We’re fated to pretend

To pretend

We’re fated to pretend

To pretend

I’ll miss the playgrounds

And the animals and digging up worms

I’ll miss the comfort of my mother

And the weight of the world

I’ll miss my sister, miss my father,

Miss my dog and my home

Yeah, I’ll miss the boredom

And the freedom and the time spent alone

But there is really nothing, nothing we can do

Love must be forgotten, life can always start up anew

The models will have children, we’ll get a divorce

We’ll find some more models, everything must run its course

We’ll choke on our vomit and that will be the end

We were fated to pretend

To pretend

We’re fated to pretend

To pretend

I said yeah, yeah, yeah