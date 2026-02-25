Deleste anuncia su distribución y pone a la venta las entradas de día

Deleste comparte el cartel por días de su 14ª edición, que recordamos se celebrará los próximos 22 y 23 de mayo en los Jardines de Viveros de València, con gran variedad de nombres, una selección de Djs y el anuncio de actividades paralelas.

Viernes, 22 de mayo

La primera jornada estará marcada por la electrónica. Encabezan la noche los noruegos Röyksopp, que ofrecerán un DJ set concebido para la pista, donde su imaginario, entre el synth pop, el house y la ensoñación cinematográfica, encontrará terreno fértil. Junto a ellos, el directo siempre hipnótico de Apparat, la energía de los canadienses Holy Fuck y la personalidad de Billy Nomates. La jornada se completará con las sesiones de Miss_Tra y Mateo Cabero, que marcarán el ritmo antes, entre y después de los conciertos.

Sábado, 23 de mayo

El sábado se presenta como una celebración del legado y la actitud. Al frente, Primal Scream, historia viva de la música británica. Compartirán protagonismo con la sofisticación electrónica de Kerala Dust, el magnetismo escénico de Anna Calvi, los himnos contundentes de The Molotovs y la intensidad de Los Invaders. En cabina, Toxicosmos y ME dj asegurarán la continuidad festiva con sesiones que transitan del indie al groove electrónico.

Así queda el cartel por días

Entradas para Deleste

Coincidiendo con el anuncio de la distribución por jornadas, Deleste pone también a la venta las entradas de día: el viernes 22 de mayo tendrá un precio de 39 euros, mientras que el sábado 23 de mayo se podrán adquirir por 49 euros.

Los abonos están disponibles desde 69 € en este enlace.