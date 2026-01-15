Lo último:
Kim Gordon
Noticia

Kim Gordon anuncia su tercer disco y comparte ‘Not Today’

Redacción MZK

Kim Gordon continúa afinando su visión sobre el arte y el ruido con PLAY ME, su tercer álbum en solitario, que verá la luz el 13 de marzo a través de Matador Records/Popstock.

El sucesor de The Collective (2024) se presenta como una obra destilada, directa y más rítmica, en la que amplía su paleta sonora hacia pulsiones melódicas y motores de krautrock, manteniendo una intensidad contenida y urgente. Producido junto a Justin Raisen, el álbum apuesta por canciones breves, enfocadas y ejecutadas con rapidez, un planteamiento que potencia una nueva forma de cantar en Gordon, más tensa y poética, tal y como se percibe en el single de adelanto “NOT TODAY”, acompañado por un cortometraje dirigido por Kate y Laura Mulleavy (Rodarte).

PLAY ME procesa, desde el lenguaje abstracto y el humor negro característicos de Gordon, el colapso cultural y político de la era contemporánea: la erosión democrática, el tecnofascismo, la cultura de la IA y la atomización de la vida bajo las plataformas digitales. Aunque su mirada apunta constantemente al exterior, el disco es también profundamente interior, atravesado por una emocionalidad latente que rehúye conclusiones cerradas y reafirma a la que fuera parte importante de Sonic Youth, como una artista en permanente proceso, capaz de usar el ruido para iluminar el presente.

Escucha ‘Not Today’ de Kim Gordon

Foto: Moni Haworth

También te puede gustar

Nuevo disco de Ron Sexsmith

Raúl Julián
Gatoperro foto

Estrenamos el nuevo videoclip de Gatoperro

Redacción MZK
Amy Winehouse Libros del Kultrum

Libros del Kultrum publica Amy Winehouse, de su Puño y Letra

Fidel Oltra
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien