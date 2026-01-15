Kim Gordon anuncia su tercer disco y comparte ‘Not Today’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Kim Gordon continúa afinando su visión sobre el arte y el ruido con PLAY ME, su tercer álbum en solitario, que verá la luz el 13 de marzo a través de Matador Records/Popstock.

El sucesor de The Collective (2024) se presenta como una obra destilada, directa y más rítmica, en la que amplía su paleta sonora hacia pulsiones melódicas y motores de krautrock, manteniendo una intensidad contenida y urgente. Producido junto a Justin Raisen, el álbum apuesta por canciones breves, enfocadas y ejecutadas con rapidez, un planteamiento que potencia una nueva forma de cantar en Gordon, más tensa y poética, tal y como se percibe en el single de adelanto “NOT TODAY”, acompañado por un cortometraje dirigido por Kate y Laura Mulleavy (Rodarte).

PLAY ME procesa, desde el lenguaje abstracto y el humor negro característicos de Gordon, el colapso cultural y político de la era contemporánea: la erosión democrática, el tecnofascismo, la cultura de la IA y la atomización de la vida bajo las plataformas digitales. Aunque su mirada apunta constantemente al exterior, el disco es también profundamente interior, atravesado por una emocionalidad latente que rehúye conclusiones cerradas y reafirma a la que fuera parte importante de Sonic Youth, como una artista en permanente proceso, capaz de usar el ruido para iluminar el presente.

Escucha ‘Not Today’ de Kim Gordon

Foto: Moni Haworth