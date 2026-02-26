Paul Weller recopila 48 canciones en Weller At The BBC Vol. 2

Paul Weller deja atrás su disco de versiones Find El Dorado y anuncia la publicación de una portentosa recopilación de 48 canciones que reúne distintas sesiones grabadas para la BBC a lo largo de los últimos años. Weller At The BBC Vol. 2 recorre el periodo 2008–2024 y ofrece un amplio panorama de su trayectoria reciente: desde nuevas lecturas de clásicos de The Jam y The Style Council hasta material de su etapa en solitario, además de versiones personales de autores tan dispares como Billie Eilish o The Kinks.

El recopilatorio también incluye “When Your Garden’s Overgrown” y “Boy About Town”, canciones que aparecerán en un single de siete pulgadas en edición limitada con motivo del Record Store Day, que se celebrará el 18 de abril. Tal y como indica su título, este volumen da continuidad a Weller at the BBC (2008), que reunía grabaciones realizadas entre 1990 y 2008.

Este será el contenido de ‘Weller At The BBC Vol. 2’ de Paul Weller

CD1

1. Gravity

2. What Was I Made For?

3. One Bright Star

4. That Pleasure

5. From The Floorboards Up

6. Woo Sé Mama

7. Aim High

8. Time Of The Season

9. Drifters

10. Pieces Of A Dream

11. Movin On

12. That Dangerous Age

13. Start!

14. Shout To The Top

15. Going My Way

16. Days

CD2

1. Rise Up Singing

2. No Tears To Cry

3. Flying Fish

4. When Your Garden’s Overgrown

5. Wake Up The Nation

6. Invisible

7. Village

8. The Cranes Are Back

9. Fat Pop

10. Dragonfly

11. Around The Lake

12. Foot Of The Mountain

13. I’ve Never Found A Girl (Who Loves Me Like You Do)

14. Have You Made Up Your Mind

15. The Attic

16. White Horses (with London Metropolitan Orchestra & Hannah Peel)

17. Have You Ever Had It Blue (with London Metropolitan Orchestra & Hannah Peel)

CD3

1. Aspects (with London Metropolitan Orchestra & Hannah Peel)

2. Rip The Pages Up

3. Cosmic Fringes

4. Sea Spray

5. Boy About Town (with London Metropolitan Orchestra & Hannah Peel)

6. White Sky

7. The Eton Rifles

8. I Woke Up

9. Wild Wood

10. Burn Out

11. Long Time

12. These City Streets

13. Say You Don’t Mind

14. My Ever Changing Moods

15. Broken Stones