Case Oats presentarán su debut en España

Los estadounidenses Case Oats nos visitarán el próximo mes de junio, para presentar su debut, Last Missouri Exit, editado por Merge Records y distribuido en España por Popstock!

El grupo, formado en Chicago en 2018, se mueve en los márgenes del indie folk-rock con una marcada inclinación hacia el country alternativo. Lo integran Casey Gomez Walker (voz), Max Subar (guitarra), Jason Ashworth (bajo), Scott Daniel (violín) y Spencer Tweedy hijo del líder del Wilco, a la batería.

Las canciones del álbum orbitan alrededor de escenas cotidianas, como gorras de béisbol, columpios de porche, paisajes del Medio Oest, y reflexiones sobre el crecimiento, la lealtad y la aceptación del dolor como parte del aprendizaje. La voz de Casey, sobria y contenida, sostiene un repertorio que apuesta por la experiencia vivida más que por el efectismo, logrando un tono cálido e íntimo que conecta desde la naturalidad.

Toma nota de las fechas de Case Oats

5 Jun 2026 · MADRID · Fun House – Entradas

7 Jun 2026 · BARCELONA · Aclam Club – Entradas

8 Jun 2026 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

9 Jun 2026 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas