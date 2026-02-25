Lo último:
Case Oats
Noticia

Case Oats presentarán su debut en España

Redacción MZK

Los estadounidenses Case Oats nos visitarán el próximo mes de junio, para presentar su debut, Last Missouri Exit, editado por Merge Records y distribuido en España por Popstock!

El grupo, formado en Chicago en 2018, se mueve en los márgenes del indie folk-rock con una marcada inclinación hacia el country alternativo. Lo integran Casey Gomez Walker (voz), Max Subar (guitarra), Jason Ashworth (bajo), Scott Daniel (violín) y Spencer Tweedy hijo del líder del Wilco, a la batería.

Las canciones del álbum orbitan alrededor de escenas cotidianas, como gorras de béisbol, columpios de porche, paisajes del Medio Oest, y reflexiones sobre el crecimiento, la lealtad y la aceptación del dolor como parte del aprendizaje. La voz de Casey, sobria y contenida, sostiene un repertorio que apuesta por la experiencia vivida más que por el efectismo, logrando un tono cálido e íntimo que conecta desde la naturalidad.

Toma nota de las fechas de Case Oats

5 Jun 2026 · MADRID · Fun HouseEntradas

7 Jun 2026 · BARCELONA · Aclam ClubEntradas

8 Jun 2026 · VALÈNCIA · 16 ToneladasEntradas

9 Jun 2026 · SAN SEBASTIÁN · DabadabaEntradas

