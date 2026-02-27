Killing Joke publican disco de rarezas y sesiones con Steve Albini

Killing Joke publican Extremities!, una compilación de rarezas que reúne las maquetas de Extremities, Dirt And Various Repressed Emotions junto a la grabación de su primer concierto secreto, celebrado el 20 de diciembre de 1988.

El lanzamiento rescata las sesiones domésticas mezcladas por Steve Albini en Chicago, conocidas como las “Black Cassette” demos: tomas crudas y abrasivas donde líneas de bajo distorsionadas, osciladores indómitos y el uso embrionario de la caja de ritmos Yamaha anticipaban el sonido definitivo del álbum. Aquellas grabaciones no solo capturaron una energía frontal y sin concesiones, sino que también marcaron el germen del futuro estudio que la banda adquiriría y convertiría en eje de sus operaciones.

El segundo bloque del recopilatorio documenta el debut en directo de Martin Atkins con el grupo en la sala Burberries de Birmingham. En un club pequeño y cargado de tensión, sonaron por primera vez temas como “Extremities”, “The Fanatic”, “Intravenous” y “The Beautiful Dead”, en una actuación marcada por la furia controlada de Geordie y la teatralidad desafiante de Jaz Coleman.

Un testimonio áspero y fundamental que captura el instante en que se consolidó una nueva etapa para la banda: el nacimiento de una era.

Estas son las canciones de ‘Extremities!’ de Killing Joke

1. Money (DEMO)

2. Unreleased (DEMO)

3. Scrape/North of the border

4. Money (Reflex Mix)

5. Extremities

6. The Fanatic

7. Intravenous

8. Beautiful Dead