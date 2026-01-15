Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light ([PIAS])

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Interesante y valiente movimiento el de Tom Smith, quien a pesar de tener una más que consolidada posición al frente de sus Editors, da el salto como solista en unas coordenadas alejadas de su banda y de su anterior proyecto a dúo con Andy Burrows, Smith & Burrows.

Trabajando junto al productor Iain Archer, con quien colaboró previamente en el proyecto Tired Pony, ha creado un álbum que presenta no como ruptura, sino como oportunidad para escuchar al artista despojado de la armadura que proporciona el sonido de una banda completa. Un debut que se distancia claramente de las texturas musculosas asociadas a Editors, apostando por una estética folk y acústica, con arreglos apoyados en guitarras, piano y atmósferas sutiles que priorizan la emoción frente al resto.

There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light se abre con «Deep Dive», una canción que Tom Smith describe como el ancla emocional del álbum, que sugiere que la oscuridad no esconde terrores que la luz no pueda exponer. A partir de ahí, el disco se despliega con un delicado equilibrio entre la introspección silenciosa y una profundidad cinematográfica. «Broken Time» nos remite a Nick Drake, mientras canciones como “How Many Times” hacen de la contención una virtud, abordando la soledad, la memoria y la introspección. Todo suena muy austero, aunque de pronto aparecen detalles como esa trompeta jazzy en “Lights Of New York City” o ciertas cuerdas que amplían el alcance de unas composiciones deliberadamente sobrias.

En lo lírico, nos habla de anhelo, esperanza y búsqueda de conexión en un mundo paradójicamente cada vez más desconectado. Singles previos como “Life Is For Living”, ya avanzaban ese espíritu. Otras piezas como “Souls” se adentran en la vulnerabilidad, chocando con la épica y romántica «Leave». “Endings Are Breaking My Heart” y “Northern Line” reflexionan sobre la transitoriedad y la memoria personal, mientras que “Saturday” cierra el recorrido con una balada a piano que evoca al fin de la noche y nos deja con un buen sabor de boca.

Escucha Tom Smith – There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light