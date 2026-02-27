Love of Lesbian anuncia un parón tras 25 años de carrera

Love of Lesbian ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios tras 25 años de trayectoria ininterrumpida. Después de meses de rumores, la banda confirma que 2026 marcará el cierre de su actual etapa en directo con una última gira por México, España y Europa.

La decisión llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera, encabezando los principales festivales de este año y colgando el doble sold out en las Noches del Botánico, mientras continúan presentando su décimo álbum, Ejército de Salvación (2023).

A través de un comunicado titulado “El arte de detener el tiempo”, el grupo explica la necesidad de poner fin a este ciclo para abrazar una pausa prolongada tras décadas de actividad constante:

«Tras 25 años de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de mirar las estrellas desde el arcén. No es un adiós, sino un ‘hasta pronto’ de largo aliento. Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido«.