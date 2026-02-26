Parquesvr presentan la punzante ‘Mi peña’

Parquesvr presentan “Mi peña”, un nuevo adelanto de su cuarto álbum, Mitos y leyendas, en el que firman su corte más cercano al hip hop combativo de los Beastie Boys, pasado por el filtro áspero de Sleaford Mods, KNEECAP, Viagra Boys y BIG SPECIAL.

Con la colaboración de Teo Lucadamo, Escandaloso Xpósito y PatataOnStereo, la canción funciona como un manifiesto que delimita afinidades y rechazos, trazando un claro cordón sanitario sobre quién forma parte de los suyos.

Sarcástica y punzante, “Mi peña” condensa el tono crítico habitual del grupo con barras afiladas y referencias directas al presente político y cultural, sin perder la ironía que caracteriza su discurso. El tema se suma a los adelantos previos del disco, “Tonto”, “Esto que vivimos” y “Rizo de gitana”, y llega en plena gira invernal con la que la banda está recorriendo salas de todo el país con gran respuesta de público, antes de encarar una extensa agenda de conciertos a lo largo de 2026.

Escucha ‘Mi peña’ de Parquesvr

Próximos conciertos de Parquesvr

21.03: Elche. La Matinal

21.03: Murcia. Sala REM

11.04: Tenerife. Lalamusic

26.04: Valencia. Serialparc

09.05: Aspe. Aspesuena

14.05: Rivas-Vaciamadrid. Auditorio Miguel Ríos

16.05: Gijón. Vibra Mahou Fest [sold out]

30.05: Rábade. Entrepontes Fest

06.06: Burgos. In Festival

20.06: Castellón. Concerts del Pinar

10.07: Barcelona. Cruïlla Festival

24.07: Pozoblanco. Festival Al Fresco

31.07-02.08: Torrevieja. Low Festival

08.08: Muros. Castelo Rock

22.08: Huesca. Metro Festival

12.09: Las Palmas de Gran Canaria. LPA Bmusic Festival

02-03.10: TBA

20.11: Madrid. La Riviera – MAZO

26.12: Jerez de la Frontera. Palante Fest