Parquesvr
Noticia

Parquesvr presentan la punzante ‘Mi peña’

Redacción MZK

Parquesvr presentan “Mi peña”, un nuevo adelanto de su cuarto álbum, Mitos y leyendas, en el que firman su corte más cercano al hip hop combativo de los Beastie Boys, pasado por el filtro áspero de Sleaford Mods, KNEECAP, Viagra Boys y BIG SPECIAL.

Con la colaboración de Teo Lucadamo, Escandaloso Xpósito y PatataOnStereo, la canción funciona como un manifiesto que delimita afinidades y rechazos, trazando un claro cordón sanitario sobre quién forma parte de los suyos.

Sarcástica y punzante, “Mi peña” condensa el tono crítico habitual del grupo con barras afiladas y referencias directas al presente político y cultural, sin perder la ironía que caracteriza su discurso. El tema se suma a los adelantos previos del disco, “Tonto”, “Esto que vivimos” y “Rizo de gitana”, y llega en plena gira invernal con la que la banda está recorriendo salas de todo el país con gran respuesta de público, antes de encarar una extensa agenda de conciertos a lo largo de 2026.

Escucha ‘Mi peña’ de Parquesvr

 

Próximos conciertos de Parquesvr

21.03: Elche. La Matinal
21.03: Murcia. Sala REM
11.04: Tenerife. Lalamusic
26.04: Valencia. Serialparc
09.05: Aspe. Aspesuena
14.05: Rivas-Vaciamadrid. Auditorio Miguel Ríos
16.05: Gijón. Vibra Mahou Fest [sold out]
30.05: Rábade. Entrepontes Fest
06.06: Burgos. In Festival
20.06: Castellón. Concerts del Pinar
10.07: Barcelona. Cruïlla Festival
24.07: Pozoblanco. Festival Al Fresco
31.07-02.08: Torrevieja. Low Festival
08.08: Muros. Castelo Rock
22.08: Huesca. Metro Festival
12.09: Las Palmas de Gran Canaria. LPA Bmusic Festival
02-03.10: TBA
20.11: Madrid. La Riviera – MAZO
26.12: Jerez de la Frontera. Palante Fest

