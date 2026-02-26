Ondas que lo inundan todo avanzan su disco de debut con ‘Estoy Listo’

Desde Albacete emerge Ondas que lo inundan todo (OQLIT), el nuevo proyecto de Darío Garrido y Bea de la Cruz. Garrido, músico ecléctico y multiinstrumentista vinculado a formaciones como Chucho y colaborador habitual de Serafín Zubiri, asume aquí labores de composición, producción y arreglos, además de tocar instrumentos eléctricos y electrónicos, batería, voz y cuerda pulsada.

Bea de la Cruz, con formación en flauta travesera y experiencia en la OJA y en proyectos de música flamenca y celta, amplía su registro en esta aventura incorporando teclados y voz. La producción y el mastering corren a cargo de Javi Milla (Chucho, Todomal), que también participa instrumentalmente, junto a un equipo de colaboradores en voces, violín e imagen.

Ya habían ido presentando canciones desde 2024 como «Sombra Fugaz» o «La Perspectiva ideal». Ahora llega “Estoy listo”, que anticipa el que será su primer álbum, Crisis Mundial de los 40, previsto para mayo. La propuesta sonora del dúo articula una colisión de post-punk e indie-pop con pulsiones psicodélicas, motorik y electrónicas, configurando un paisaje enérgico y expansivo.

“Estoy listo” funciona como carta de presentación estética y conceptual: un primer paso que define la identidad híbrida del proyecto y marca el tono de esta nueva etapa creativa. Como cuentan: “Hablamos de una convicción intensa y existencial. La situación es completamente diferente de lo que habías imaginado, tienes desde hace tiempo la sensación de que todo lo que hay bajo tus pies es inestable y escurridizo, y eres plenamente consciente de que lo que te habían dicho tus maestros, tu familia y tu entorno entero que ibas a hacer, lo que ibas a conseguir, no va a ser así. Es momento de cambiar de escenario para reajustar tus expectativas. O para destruirlas completamente»

Escucha ‘Estoy Listo’ de Ondas que lo inundan todo (OQLIT)