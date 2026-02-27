Entrevistamos a Speaker Cabinets, que llegan a Girando por Salas #GPS16

Speaker Cabinets es un trío barcelonés de rock alternativo formado por Nacho, Guillem y Adrià que reivindica y reformula el formato power trio con una identidad propia.

Su propuesta combina rock alternativo e indie rock con pulsión bailable, incursiones electrónicas y destellos de psicodelia sesentera, articulando canciones expansivas, rítmicas y de estribillos inmediatos, sostenidas por una ambición compositiva poco común.

Tras un cuidadoso proceso creativo debutaron en 2016 con Requiem for Atlas City, un álbum conceptual ambientado en la ciudad ficticia de Atlas City, cuya narrativa se expandió en videoclips y seis podcasts. En 2023 publicaron su segundo trabajo conceptual, Tales from New Babel.

Con una amplia trayectoria de directos marcada por una puesta en escena enérgica y el uso combinado de instrumentación en vivo y secuencias, la banda afronta ahora una nueva etapa creativa pasando al español. Algo que inauguraron el pasado otoño con “Cuando todo se derrumba” y continúan con «Será». Un paso adelante que coincide con su selección para formar parte de los conciertos de Girando por Salas #GPS16.

Aprovechamos que hoy arrancan su paso por el ciclo para charlar con ellos.

«Las influencias de unos y otros se han ido entrelazando así, hasta el punto que hemos encontrado una manera de hacer música que nos resulta natural»

Lleváis cerca de dos décadas como banda. ¿Qué permanece intacto del proyecto original y qué aspectos consideráis que han mutado con el tiempo?

Lo que permanece intacto son las ganas de crear música sincera que resuene con nosotros. Más allá de las influencias que podamos tener, y que sin duda se plasman en nuestros trabajos, hay un germen de autenticidad que nos guía. Así pues, sentimos que no hemos perdido esa esencia con la que arrancamos el proyecto, y esperamos conservar mucho tiempo.

Por otro lado, lo que sin duda ha cambiado es nuestro proceso creativo, y por ende nuestra música. Hemos pasado de una propuesta más garage y cruda, a unas canciones más complejas en cuanto arreglos y matices. En este sentido nuestra obra es más rica, aunque hay que reconocer que el lado salvaje y juvenil de los primeros años tenía su punto, jaja.

¿Veis muchas diferencias en la escena de antes respecto a la de ahora?

Sí, sin duda. Podríamos decir que vivimos en mundos completamente distintos en este aspecto. Cuando arrancamos, la escena indie se nutría de bandas locales que gozaban de un circuito de salas razonablemente sano. Hoy en día la escena indie/rock ha sido desplazada claramente por la música urbana, la cual requiere menos instrumentos y esfuerzos logísticos para montar un evento. Son pocas las salas que aún apuesten claramente por bandas de rock o estilos similares, por lo que es bastante más difícil darse a conocer en la escena nacional.

Cómo funciona el proceso de composición en Speaker Cabinets? ¿Llegáis con ideas formadas o todo nace en el local de ensayo?

Nuestro proceso de composición ha cambiado mucho en los últimos años. Antes solíamos componer los tres juntos, entre jam sessions que se alargaban de madrugada.

Ahora tendemos a trabajar con proyectos de Logic desde casa, con una aproximación más de productor que de banda de local de ensayo. Esto tiene sus aspectos positivos y negativos, pero sin duda nos permite experimentar con herramientas que de otro modo sería imposible. Una vez las canciones ya están estructuradas y con sus elementos clave bastante claros, es cuando nos juntamos los tres para tocarlas en el local, y darles ese punto orgánico que es imposible plasmar desde casa.

Vuestra música combina ecos psicodélicos sesenteros y ritmos bailables. ¿Cómo gestionáis el equilibrio entre la inmediatez rítmica y la ambición conceptual sin que una anule a la otra?

La realidad es que es este sello sonoro se ha ido dando de forma bastante orgánica. Las influencias de unos y otros se han ido entrelazando así, hasta el punto que hemos encontrado una manera de hacer música que nos resulta natural, y nos atrae también como oyentes.

Lo cierto es que, para nosotros, cada canción es un mundo aparte en sí misma. En algunos casos la propia música nos lleva a lugares más directos y bailables, y en otros a pasajes más bizarros y conceptuales.

Así pues, no es algo demasiado premeditado, aunque es verdad que después de grabar una canción bailable, nos suele apetecer bajar un poco el ritmo y hacer algo más experimental… y viceversa.

Lleváis dos discos conceptuales muy elaborados, con narrativa, videoclips, podcasts… Todo eso requiere una inversión enorme de tiempo y recursos. ¿Vale la pena apostar por ese nivel de ambición en estos tiempos de consumo inmediato?

Probablemente la nuestra no sea la mejor estrategia desde el punto de vista del marketing, la eficiencia y el éxito comercial. Somos conscientes de ello, pero no nos arrepentimos de hacer las cosas a nuestro modo. Al contrario: Si hacemos música es para desarrollarnos como personas, artistas y músicos… También buscamos rodearnos de otros artistas que se sumen al proyecto, y construir obras que realmente nos emocionen.

Fruto de estas sinergias han surgido trabajos como nuestro anterior LP “Tales from New Babel” que, además de ser un disco conceptual que nos encanta, estuvo acompañado de una saga de videoclips. En ella, nuestros amigos de “Cacau Productions” trasladaron a la pantalla la historia distópica que hilvana la trama del disco.

A nivel personal, no hay mayor recompensa que trabajar en estos ambientes creativos y poder disfrutar de estas “pequeñas grandes cosas”.

Pasar del inglés al castellano después de casi dos décadas es una decisión enorme, casi una declaración de intenciones. ¿Qué fue exactamente lo que os hizo dar ese paso?

Esta posibilidad siempre rondó nuestras cabezas, aunque nos asustaba un poco dar el paso. Pero tras lanzar el segundo LP en inglés, sentimos que era momento de efectuar un cambio, y el cantar en castellano nos pareció un reto interesante, así como un soplo de aire fresco. También nos gustaba la idea de acercarnos más a nuestro público nacional con unas letras que pudieran interpelarlos de forma más directa.

En este sentido, la respuesta del público y los medios de comunicación ha sido espectacular… !Así que estamos encantados con esta decisión!

Vuestras influencias están claras, ¿qué influencias nacionales tenéis o qué bandas de aquí veis que podrían compartir escenario con vosotros?

Obviamente que hay muchos artistas y grupos nacionales que nos han influido a cada uno por su parte, pero no vemos ninguna referencia nacional clara en la música de Speaker Cabinets. Y es que no escuchamos demasiados grupos nacionales que se muevan dentro de nuestro estilo, el cual bebe más de la corriente anglosajona.

De todos modos, estamos abiertos a compartir escenario con muchas bandas nacionales… De hecho el 21 de mayo lo haremos con “We are Mono” en Barcelona, con quienes compartimos discográfica (Ventilador music). Seguro que será una gran noche de música y baile, a la que invitamos a todo el mundo.

«Cuando todo se derrumba» es vuestro primer single en castellano. ¿Cómo fue el proceso de escribir por primera vez en este idioma?

Supuso un reto creativo y un proceso de lo más interesante. Y es que, para no perder la esencia, la primera maqueta la grabamos con fonemas en inglés. De este modo nos aseguramos de que las melodías e intención de nuestra música mantenían la sonoridad habitual.

Una vez la parte musical estaba clara, fue cuando Guillem escribió la letra definitiva en castellano. Aunque ya había escrito otras letras en castellano en solitario, hacerlo para Speaker supuso un reto y una experiencia novedosa, cuyo resultado nos ha dejado muy satisfechos.

Estáis preparando nuevos temas en castellano para 2025 y 2026. Sin desvelar demasiado, ¿en qué dirección va ese nuevo material? ¿Sigue conectado con el universo de New Babel o es un punto de partida completamente nuevo?

La verdad es que teníamos ganas de empezar de cero y renovar la temática del grupo con el cambio al castellano. Y es que, como comentas, en los anteriores dos álbumes conceptuales explotamos los universos de Atlas City y New Babel en una trama de ciencia ficción que se extendía durante décadas…

Para estos nuevos trabajos queríamos cambiar de aires, aunque sin perder parte de la esencia distópica y conceptual que impregnó los anteriores discos.

Participáis en el ciclo Girando por Salas #GPS16 que permite tocar en ciudades diferentes y visitar salas que quizá no conocíais. ¿Qué os aporta? ¿Qué esperas de la experiencia?

Estamos muy ilusionados con esta oportunidad, y nos sentimos muy orgullosos por haber sido seleccionados entre tantas bandas de calidad para esta edición. La propuesta de GPS nos permite acceder a un circuito de salas muy potente, y contar con la promoción y soporte necesarios para ello. Nos va ofrecer visibilidad y la posibilidad de disfrutar de una gira nacional que nos hace muchísima ilusión. ! Nos sentimos muy agradecidos!

