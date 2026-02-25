José González anuncia disco y fechas en España

José González ha publicado “A Perfect Storm”, segundo adelanto de su quinto álbum, Against the Dying of the Light, que verá la luz a través de City Slang el próximo 27 de marzo.

El álbum, continuación natural de Local Valley, profundiza en las constantes temáticas del músico: la condición humana, la moralidad, la tecnología y los relatos con los que interpretamos el mundo. Inspirado por pensadores contemporáneos, el repertorio aborda cuestiones como la teoría de juegos o la ambigüedad ética del progreso técnico desde una escritura acústica sobria y meditativa.

El nuevo tema del sueco, “A Perfect Storm”, está construido sobre un fingerpicking rítmico que desemboca en un clímax distorsionado, combina influencias que van del desert blues al post-hardcore y el rock experimental, y plantea una advertencia sobre los riesgos del optimismo tecnológico descontrolado.

Como cuenta: «‘A Perfect Storm’ trata sobre cómo nosotros mismos estamos creando las condiciones para un futuro cada vez más turbulento. A diferencia de los riesgos naturales, estos son provocados por el ser humano y, por tanto, no son aleatorios”.

Escucha ‘A Perfect Storm’ de José González

El lanzamiento viene acompañado del anuncio de nuevas fechas en España:

9 de julio de 2026

Pirineos Sur – Lanuza

28 de octubre de 2026

Festival Empremtes – Paral·lel 62 – Barcelona

29 de octubre de 2026

La Rambleta – Piñata Festival – Valencia

30 de octubre de 2026

Noches del Malecón – Mamba! – Murcia

31 de octubre de 2026

Insólito Festival – Cartuja Center CITE – Sevilla