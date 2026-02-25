José González anuncia disco y fechas en España
José González ha publicado “A Perfect Storm”, segundo adelanto de su quinto álbum, Against the Dying of the Light, que verá la luz a través de City Slang el próximo 27 de marzo.
El álbum, continuación natural de Local Valley, profundiza en las constantes temáticas del músico: la condición humana, la moralidad, la tecnología y los relatos con los que interpretamos el mundo. Inspirado por pensadores contemporáneos, el repertorio aborda cuestiones como la teoría de juegos o la ambigüedad ética del progreso técnico desde una escritura acústica sobria y meditativa.
El nuevo tema del sueco, “A Perfect Storm”, está construido sobre un fingerpicking rítmico que desemboca en un clímax distorsionado, combina influencias que van del desert blues al post-hardcore y el rock experimental, y plantea una advertencia sobre los riesgos del optimismo tecnológico descontrolado.
Como cuenta: «‘A Perfect Storm’ trata sobre cómo nosotros mismos estamos creando las condiciones para un futuro cada vez más turbulento. A diferencia de los riesgos naturales, estos son provocados por el ser humano y, por tanto, no son aleatorios”.
Escucha ‘A Perfect Storm’ de José González
El lanzamiento viene acompañado del anuncio de nuevas fechas en España:
9 de julio de 2026
Pirineos Sur – Lanuza
28 de octubre de 2026
Festival Empremtes – Paral·lel 62 – Barcelona
29 de octubre de 2026
La Rambleta – Piñata Festival – Valencia
30 de octubre de 2026
Noches del Malecón – Mamba! – Murcia
31 de octubre de 2026
Insólito Festival – Cartuja Center CITE – Sevilla