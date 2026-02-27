Gnarls Barkley anuncian Atlanta, su disco de despedida

CeeLo Green y Danger Mouse han reactivado su proyecto conjunto Gnarls Barkley con un nuevo álbum titulado Atlanta, que se publicará el próximo 6 de marzo a través de 10k Projects, sello afiliado a Atlantic Records y que se anuncia como disco de despedida.

Aunque el dúo no publicaba un disco desde The Odd Couple (2008), ambos han mantenido trayectorias activas en solitario. Green editó en 2020 CeeLo Green Is Thomas Calloway, después de Heart Blanche (2015) y CeeLo’s Magic Moment (2012), además de colaborar con artistas como Eminem o T.I.. Por su parte, Danger Mouse ha desarrollado múltiples proyectos colaborativos y como productor, una carrera paralela especialmente prolífica en la última década.

Gnarls Barkley han lanzado el single «Pictures», su primera grabación de estudio en 18 años. La canción se inspira en las horas que Green pasó de niño viajando solo en el sistema de transporte público MARTA de Atlanta, tras ser apartado regularmente de la escuela los viernes durante su etapa en octavo curso.

Escucha ‘Pictures’ de Gnarls Barkley

Estas serán las canciones de ‘Atlanta’

01 Tomorrow Died Today

02 I Amnesia

03 Pictures

04 Line Dance

05 Turn Your Heart Back On

06 Let Me Be

07 Cyberbully (Yayo)

08 Perfect Time

09 Sweet Evil

10 Boy Genius

11 The Be Be King

12 Sorry

13 Accept It