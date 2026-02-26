Talk To Him: Dentro de Ethel Cain

Este mes, la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje con su podcast a la artista más importante actualmente a nivel mundial para Him: Ethel Cain. Su tremenda personalidad, talento, sensibilidad y magnetismo se unen para conformar un viaje a las entrañas mismas de su producción musical. Lejos de ser un capítulo destinado a dar a conocer su obra sin más, Him viaja a las profundidades de un material en su mayoría inédito y prácticamente inencontrable.

Desde sus inicios como White Silas hasta llegar a sus más recientes inquietudes por la drone music y el dark ambient. Repasaremos sus conexiones con otras artistas como Florence Welch o Nicole Dollanganger, la influencia del universo de David Lynch en su obra o también del universo The Legend of Zelda de Nintendo, sus querencias por el Midwest Emo y el slowcore, sus proyectos paralelos coqueteando con el synthpop o el drone más abisal y exigente y, también, sus conflictos personales, infiernos y polémicas que le han convertido en la artista más venerada y necesaria para tantas personas que encuentran en su música el refugio para salvarse de un mundo que nunca será suficiente.

