Vosotras Veréis dedican su nuevo sencillo a Pedro Pascal

Vosotras Veréis es un grupo formado en Madrid, en 2018, que en la actualidad integran Ángela, Mari, Simone y Dani. Su música se mueve entre el power pop y el punk rock, con letras divertidas que hablan de experiencias de todos vivimos en alguna ocasión. En 2021 debutaron con un EP titulado Preámbulo (Hurrah! Música, 2021), al que siguió Ay Amor en 2023. En su momento, con motivo del lanzamiento de este segundo EP, te hablamos del grupo en Muzikalia.

En 2024 Vosotras Veréis publicaron una serie de sencillos que acabaron formando parte de su primer LP, Vamos Tarde. De nuevo editado por Hurrah!, el disco salió a principios de 2025 y estuvo producido por Carlos Hernández.

El grupo se encuentra trabajando actualmente en nuevas canciones que, presumiblemente, formarán parte de un nuevo disco que saldrá a finales de 2026. Antes, sin embargo, han decidido publicar un nuevo sencillo independiente, que no aparecerá en el disco, dedicado nada menos que al actor Pedro Pascal. Una canción irónica y divertida a la vez sobre enamorarse obsesivamente de una celebridad. «Pedro Pascal» se toma con humor ese fenómeno del «celebrity crush» de la era digital, echando mano de muchas referencias generacionales para hablar de cómo idealizamos a las personas famosas y nos podemos llegar a sentir conectados emocionalmente con ellas, a pesar de no conocerlas de nada. La portada de «Pedro Pascal» es obra de Otra Puta Cuenta De Dibujos.

Aquí tenéis recién publicado el nuevo sencillo de Vosotras Veréis, «Pedro Pascal».