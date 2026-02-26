Courtney Barnett comparte el doblete ‘Mantis/Sugar Plum’

Como te venimos contando, Courtney Barnett está de regreso con Creature Of Habit que se publicará el próximo 27 de marzo. Será su primer álbum con canciones desde Things Take Time, Take Time (2021), tras un periodo de cambios personales y profesionales que incluye el cierre de su sello Milk! Records y su mudanza de Australia a Los Ángeles.

Ya conocíamos “Site Unseen”, ahora llega un nuevo doblete protagonizado por «Mantis» y «Sugar Plum». Como cuenta, la primera de ellas surgió tras un fortuito encuentro con una mantis religiosa en su estudio, que inspiró el tema: «Me sentía particularmente perdida mientras trabajaba en esta canción. Un día, estaba en la cocina, preparando un café, cuando vi una pequeña mantis religiosa verde posada sobre el marco de la puerta. Nunca había visto una en la casa del desierto, así que la interpreté como una señal importante del universo. Le envié una foto a Stella y me dijo que traía buena suerte, ¡búscala! Hice una búsqueda rápida y descubrí que también representaba la paciencia, la perseverancia y una guía para quienes necesitaban orientación. Me quedé un rato hablando con la mantis; fue un momento extraño y revelador que nunca olvidaré. Finalmente, volví a escribir y finalmente encontré el estribillo de esta canción»,

Por su parte, “Sugar Plum” se articula como una introspección sobre la batalla de Barnett con sus propias inseguridades. No obstante, el tema desemboca en un estribillo expansivo y luminoso, donde se impone la celebración del asombro y un optimismo sólido.

Escucha ‘Mantis/Sugar Plum’ de Courtney Barnett

Estas serán las canciones de lo nuevo de Courtney Barnett

01 «Stay In Your Lane»

02 «Wonder»

03 «Site Unseen» (feat. Waxahatchee)

04 «Mostly Patient»

05 «One Thing At A Time»

06 «Mantis»

07 «Sugar Plum»

08 «Same»

09 «Great Advice»

10 «Another Beautiful Day»