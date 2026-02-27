Guille Galván, de Vetusta Morla, anuncia disco en solitario
Guille Galván, integrante de Vetusta Morla, inicia su carrera en solitario con «En qué momento dudé de ti», primer adelanto del que será su álbum debut. Tras más de dos décadas componiendo y girando por el mundo, además de su faceta como poeta y autor de bandas sonoras, se sitúa por primera vez al frente de su propio proyecto.
La canción se plantea como un perdón y un ejercicio de honestidad: una declaración desnuda construida únicamente desde la voz y la guitarra acústica, donde la fragilidad se convierte en puente de empatía. Producida por el propio Galván junto a Héctor G. Fazzo y mezclada por Carlos Raya, la pieza subraya su voluntad de despojarse de artificios y volver al origen.
Grabado en casa, con guitarra y voz registradas simultáneamente, el disco nace bajo la premisa de preservar la intimidad y el “bis a bis” sincero con quien escucha. Algunas canciones mantuvieron ese formato esencial; otras crecieron sin perder cercanía.
El lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido por Pablo Hoyos que refuerza ese carácter doméstico del tema.