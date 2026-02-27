Lo último:
Leo Middea
Noticia

Llega la gira de Leo Middea

Redacción MZK

Leo Middea publica el 27 de febrero su sexto álbum, Notícias de Puglia, a través de Agogo Records, acompañado por el nuevo single “Atabaque”, una canción luminosa que conecta infancia, fe, cuerpo e identidad.

El disco, que celebra la energía, los contrastes y la riqueza cultural de Brasil, cuenta con la colaboración del colectivo lisboeta Coletivo Gira y reafirma su vocación de tender puentes entre la tradición —en la estela de Caetano Veloso o Gilberto Gil— y la escena contemporánea. Entre sus momentos destacados figuran “Bloco Pra Tristeza”, con bronces y pulso coral de samba moderna, “Praia Vermelha do Sul” y “Sulamérica”, un homenaje rítmico a sus raíces sudamericanas.

Instalado en Barcelona, Middea llega a este lanzamiento tras un año de intensa actividad: más de 100 conciertos internacionales en 2025, participación en el Montreux Jazz Festival y una amplia gira europea entre marzo y mayo con cinco paradas en España.

Toma nota de las fechas:

9 de abril – Sala Apolo (Barcelona)
10 de abril – Sala Loc (Valencia)
12 de abril – Lemon Rock (Granada)
13 de abril – Malandar (Sevilla)
14 Sala Sol – Sala El Sol (Madrid)

