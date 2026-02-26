Se acerca el II Congreso del Periodismo Musical PAM

PAM (Asociación de Periodistas Musicales) celebra el próximo jueves 12 de marzo el II Congreso del Periodismo Musical. Un encuentro patrocinado por AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España), que lo acoge en su sede de Madrid, además de la Fundación SGAE y AGEDI.

Tras el éxito de convocatoria de su primera edición en 2025, llega la segunda cita para una jornada de análisis y valoración del momento actual en el periodismo musical nacional. PAM amplía su alcance intentando radiografiar el oficio del periodismo musical en 2026.

Se presentarán las primeras conclusiones de un estudio sobre la situación de la prensa musical en colaboración a investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, IE University y UNED. Asistirán también instituciones invitadas como INAEM, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura para exponer su perspectiva de modelos de financiación para medios y profesionales.

Se tratará asimismo cómo la IA está afectando a la indexación de medios en Google, de nuevos modelos de supervivencia como Substack, para concluir presentando el decálogo de buenas prácticas.

Programa del II Congreso del Periodismo Musical

10:00 – Presentaciones

10:30 – 11:30 Mesa de financiación

11:45 – 12:50 Estudio de la prensa musical

13:00 – 14:00 El impacto de la IA en el periodismo musical

– – – – –

15:30 – 16:15 La importancia de la crítica negativa

16:15 – 17:00 Muros pago contra la IA / Substack

17:00 – 17:45 Presentación del decálogo de la prensa musical

El II Congreso del Periodismo Musical PAM está organizado por PAM y cuenta con la colaboración de AIE, la Fundación SGAE y AGEDI. El mismo día se celebra el Premio Ruido que entrega la prensa musical y premiará el mejor disco nacional de 2025.