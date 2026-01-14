Nuevo vídeo de Peaches en colaboración con Erika Lust

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La icónica música, productora, directora, artista y activista de las comunidades trans y no-binarias Peaches acaba de lanzar el sencillo principal de su próximo álbum, No Lube So Rude, acompañado de un videoclip dirigido por Matt Lambert y producido en colaboración con la cineasta erótica independiente Erika Lust. La coreografía corre a cargo de Constanza Macras, la encargada de algunas escenas destacadas en películas de Yorgos Lanthimos como Poor Things y The Favourite.

El videoclip cuenta la historia de los «protectores del lubricante», quienes defienden su campamento de un ataque fascista con Peaches a la cabeza junto a figuras del underground berlinés. Inspirada en el cine de Derek Jarman, John Waters y la escritura de Wilhelm Reich sobre la revolución sexual, la pieza defiende la represión sexual como raíz del fascismo y el orgasmo como antídoto. La versión extendida y explícita del videoclip, sin censura, está disponible en ERIKALUST.com.

Peaches comenta: “Cuando el mundo es fricción, el lubricante no es un lujo, es una necesidad. Es como convertir esa fricción en placer, poder y orgullo. Quiero que la gente entienda que aún pueden tener voz, sin importar quiénes sean o lo que el mundo diga de ellos”. Añade Matt Lambert que el vídeo es una respuesta a la creciente tensión y censura que se vive en el mundo, especialmente ante el auge del fascismo. La historia representa una breve dosis de liberación a través de la alegría sexual colectiva.

No Lube So Rude se lanzará el 20 de febrero de 2026, y es considerado uno de los álbumes más esperados de 2026. Con una mezcla audaz de electrónica, punk, industrial y pop, el álbum explora la identidad, la sexualidad y la autonomía corporal desde una perspectiva feminista. Peaches dará inicio a su gira No Lube So Rude con 27 fechas en Norteamérica, seguida de una serie de conciertos en Europa en abril. Además, ha colaborado con PLUS1 para donar 1 dólar de cada entrada a organizaciones trans en los Estados Unidos.

(Foto: Vincent Wechselberger)