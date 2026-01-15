Lo último:
Edwyn Collins
Edwyn Collins se despide del público español con 10 fechas

Redacción MZK

Edwyn Collins volvía a publicar un disco el pasado año. El que fuera líder de Orange Juice regresaba con el interesante Nation Shall Speak Unto Nation , su décimo LP de estudio.

Un trabajo grabado en su Clashnarrow Studio ed Helmsdale, en el noreste de Escocia y que fue coproducido por Edwyn con Sean Read y Jake Hutton, quienes tocan en el álbum. También cuenta con la participación de James Walbourne (guitarrista de The Pretenders), William Collins y Carwyn Ellis.

El sucesor de Badbea (Aed Records/Music As Usual) viene acompañado de una gira de despedida de sus escenarios, para la que el escocés tiene reservadas nada menos que diez fechas en nuestro país y que ha bautizada como “The Testimonial Tour. A Last Lap Around Spain.

Será un reencuentro con un legado de altura y con un artista que pese a sus problemas de salud, ha mantenido su actividad creativa hasta nuestros días.

 

Toma nota de la gira de Edwyn Collins

29 Abr 2026 · BILBAO · Kafe Antzokia – Entradas

1 Mayo 2026 · SAN SEBASTIÁN · Dabadaba – Entradas

2 Mayo 2026 · ZARAGOZA · Sala LópezEntradas

3 Mayo 2026 · VALÈNCIA · 16 Toneladas – Entradas

5 Mayo 2026 · BARCELONA · La Nau – Entradas

6 Mayo 2026 · MADRID · Sala But – Entradas

7 Mayo 2026 · SEVILLA · Malandar Music Club – Entradas

8 Mayo 2026 · CÁDIZ · Campus Rock – Entradas

10 Mayo 2026 · SANTIAGO DE COMPOSTELA · Sala Capitol – Entradas

11 Mayo 2026 · OURENSE · Café & Pop TorgalEntradas

