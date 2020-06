Tones And I presenta single, ‘Ur So F**kInG cOoL’

La artista australiana Tones And I, creadora del éxito mundial “Dance Monkey” nos presenta su nuevo single, “Ur So F**kInG cOoL”, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. El video oficial que acompaña a la canción, y que se estrenará durante el día de hoy, ha sido dirigido por Nick Kozakis, Liam Kelly y Tones And I, y en el, la cantautora caracteriza a varios personajes que están de fiesta mientras pierde el interés por el resto de invitados debido a su actitud egocéntrica.

Tones And I nos cuenta cual fue su inspiración para crear “Ur So F**kInG cOoL”, “Escribí esta canción después de ir a una fiesta y ver que todos los que estaban allí se creían lo más. Y yo sólo pensé, esto es una mierda, me voy‘”.

“Ur So F**kInG cOoL” marca el último lanzamiento de la superestrella internacional, tras lanzar “Can’t Be Happy All The Time” y “Bad Child” – cuyo estreno se celebró en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon con una interpretación al piano.

Habiendo ganado recientemente la Competición Internacional de Composición de Canciones 2020 (ISC), Tones and I continúa cosechando éxitos tras haber sido galardonado con los premios “Canción del Año” y “Compositor Revelación” en los Premios de Música de la Asociación Australasiática de Derechos de Interpretación (APRA) 2020 por su éxito global “Dance Monkey”. “Dance Monkey” no sólo se ha posicionado como el single con más “tags” en Shazam de todos los tiempos, sino que también ha convertido a Tones And I en la artista femenina en conseguir el mayor número de streams en Spotify con una canción.