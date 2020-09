Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Recordamos así algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, y también os damos a conocer otras novedades de las que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Indigo Drone – Push the button



Junco y Mimbre – Paret de metall



Dagny – It’s only a heartbreak



El Meister – Doce de cada diez



Le Voyeur – Esclavos del pop



J’Aime – Second best



Hot Chip – Candy says



New Order – Be a rebel



Noble Savage – Leap into shade



Ana Béjar – Everything (Vic Chesnutt cover)



Pantera Blue – Mariposa negra



Chico y Chica – Mosquita muerta



Arcade Fire – The suburbs



Ethan P. Flynn – What you do to me



Gorillaz – Strange timez ft. Robert Smith



Motörhead – Shoot you in the back (Live in New Orleans, 1981)



M.I.A. – CTRL



Matt Berninger – One more second



Bruce Springsteen – My letter to you



Julia Stone – Unreal



Ilegales – Reptil interior



La Habitación Roja – Patria



Zoé – Karmadame



Mata Mata – Esto me da completamente igual



Nick Cave – Cosmic dancer



Maga – Nosotros, la inundación



OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ghost Transmission – Heartbeat

Más de tres años después de publicar Echoes (El Genio Equivocado, 2017), Ghost Transmission han regresado este 2020 con un par de singles. Tras “Get Me High (make me lose my will)”, tema que había significado el regreso del grupo a la palestra, nos llega ahora un tema llamado “Heartbeat” donde muestran sin tapujos sus influencias de la música oldie, el garage y el rock & roll. Al igual que su anterior single, “Heartbeat” fue grabado en el estudio casero de Ghost Transmission y mezclado por Jorge Martí Climent. La masterización corrió a cargo de Emi Bahamonde Noriega.

AmyJo & The Spanglers – Now it’s gone

AmyJo Doh & The Spangles lanzaron hace unos meses Smile & Dance, su último trabajo discográfico, un álbum del que hace poco te hablamos aquí en Muzikalia. Cinco canciones en las que AmyJo y sus colegas combinan su habitual punk rock con acercamientos a otros géneros. Es el caso de “Now it’s gone”, una canción a ritmo ska de la que esta semana la banda nos ha presentado su videoclip.

Sonido Internacional & Trigo Sucio – Falta conciencia

Manu Sonido, el artista y compositor hispano argentino afincado en Málaga, se encuentra ultimando los detalles de su nuevo álbum, Sudaka Andaluz, cuarto trabajo discográfico bajo la identidad de Sonido Internacional. Una reivindicación a sus raíces sudamericanas y andaluzas que supone un viaje sonoro de ida y vuelta entre ambas tierras. Su nuevo single, “Falta Conciencia”, es la canción más representativa de esta reivindicación migratoria que abanderará su próximo disco. Una canción que cuenta con la colaboración de Andrés e Ismael, cantantes de la banda cordobesa Trigo Sucio. El vídeo ha sido realizado por Martín Corradini (Más Positivo).

Soleá Morente y Cariño – Ducati

Soleá Morente publicó a principios de este año, con Elefant Records, su nuevo disco: Lo Que Te Falta. Un disco del que te hablamos en Muzikalia, además de entrevistar a su autora. Se trata de un disco ocurrente e imaginativo en el que incluso tiene cabida un homenaje a una de las estrellas nacionales del trap, Yung Beef, con esta adaptación libre de “Ducati Luv”, aquí titulada simplemente “Ducati”, en la que colaboran, como en otros temas del disco, Cariño.