Fallece el mítico cantante de reggae Toots Hibbert

El legendario cantante de reggae Toots Hibbert, líder de Toots and the Maytals, ha fallecido este viernes 11 de septiembre a los 77 años de edad. Desde hace algunas semanas se encontraba ingresado en un hospital de Kingston tras dar positivo en la prueba del coronavirus, y todo indica que ha sido esta la causa de su fallecimiento. Toots y su banda estaban de actualidad después de publicar, hace apenas una semana, un nuevo álbum llamado Got To Be Tough, del que te hablaremos en breve en Muzikalia.

Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert nació en Jamaica, en 1942, y pronto empezó a desarrollar su vocación musical, primero cantando en el coro de la iglesia y luego acercándose a la música popular. Los Maytals son una de las bandas más longevas de la historia, ya que se formaron a principios de los 60 y, como hemos dicho, hace pocos días publicaban un nuevo disco. Menos populares que los Wailers de Bob Marley, entre los grandes seguidores del reggae, un género cuyo nombre tiene su origen precisamente en una canción suya (“Do the reggay”), gozaban de un predicamento cuanto menos similar. Varias canciones suyas ocupan un lugar destacado en la banda sonora de la película The Harder They Come, considerado el disco que impulsó el género y lo hizo popular en Estados Unidos para posteriormente extenderse por todo el mundo.

Toots and the Maytals fue desde sus inicios, con algunos periodos de inactividad en las últimas décadas, una de las grandes bandas del reggae con canciones como la mencionada “Do the reggay”, su adaptación de “Take me home, country roads”, “Pressure drop” (de la que The Clash hicieron una versión), “Monkey man” (su primer gran éxito masivo, más tarde versionado por The Specials en su disco de debut) o “54-45 was my number”, inspirada esta última en la estancia de Toots Hibbert en la cárcel a finales de los 60. Aquella época, junto a la década de los 70, fueron seguramente su periodo más inspirado, con discos como Funky Kingston (1973) o Reggae Got Soul (1976).

