Estrenamos el nuevo vídeo de Ana Béjar

Hace unas semanas te presentamos un nuevo single de Ana Béjar, una cantante, compositora, multi-instrumentista y productora que en su momento estuvo al frente de Usura, banda con la que publicó en Elefant Records el histórico Hake Romana. Posteriormente, con sus trabajos junto a otras bandas, colaboraciones y también discos en solitario (The Good Man en 2016 y Everything I Say en 2019), se ha situado como una artista innovadora e iconoclasta que ha recibido elogios de la prensa especializada y comparaciones con gente de la talla de Beth Gibbons o Lisa Gerrard.

Ana Béjar ha publicado recientemente un álbum llamado Sahara Star (Discos Belamarh, 2020) del que os hablaremos en breve aquí, en Muzikalia. Además, también ha participado en el disco We Are Never Alone, un álbum tributo a Vic Chesnutt que publica como primera referencia el sello No Aloha Records y del que también te daremos cuenta en los próximos días. Ana colabora en el disco con una versión del tema “Everything I say”, versión que también está incluida en su tercer álbum, Sahara Star y en el EP de versiones del mismo nombre que lanzó el pasado año. En la canción, además de Ana (voz, mandolina, ritmos, sintetizadores), participan Conrado Isasa (lap steel) y José Ojeda (piano).

Hoy en Muzikalia estrenamos el vídeo de “Everything I say”, realizado por el ilustrador José Vargas sobre cerca de mil bocetos superpuestos. “Un viaje por Jacksonville y Georgia, Tánger y Algeciras. Al ritmo de la mandolina, el piano y el lap steel. Una pequeña fábula adaptada, donde el simbolismo, los miedos y obsesiones, la pasión y la autodestrucción se reflejan en matices siempre interpretables.”

A continuación puedes ver, en estreno exclusivo en Muzikalia, el nuevo vídeo de Ana Béjar para su versión de “Everything I say”, de Vic Chesnutt.