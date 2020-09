Ethan P. Flynn estrena el vídeo de ‘What You Do To Me’

Ante la inminente publicación de B-Sides & Rarities Volume 1, el músico Ethan P. Flynn estrena el tercer single de este disco. Titulado “What You Do To Me”, es un ejemplo más del tipo de obras maestras de arremolinada psicodelia lo-fi que Flynn conjura tan bien y que está preparada para continuar con el éxito de sus singles anteriores “Everybody’s Dying To Meet You” y “Are You Doing This To Hurt Me”.

Ethan P. Flynn ha conseguido amasar una gran cantidad de canciones a lo largo de los últimos años – componiendo con frecuencia una canción al día – y “What You Do To Me” es del 2017, compuesta en las aulas del colegio Guildhall en Londres. Acompañado por un video filmado entre Londres y Dungeness por el enigmático joven director Mark Harvest, es otra declaración estelar del joven compositor y multi instrumentalista que ha colaborado previamente con artistas como Jeshi, TTY, Jockstrap, Vegyn, Slowthai, Celeste y Black County, New Road.

Aquí puedes ver el vídeo de “What You Do To Me”