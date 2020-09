‘Push the Button’: nuevo sigle y videoclip de Indigo Drone

Ya está disponible ‘Push the Button’, nuevo single y videoclip de Indigo Drone, editado por Intromúsica. Este tema supone el tercer adelanto del próximo EP de la banda.

‘Push the Button’ es una “mixtape” con dos sabores muy distintos, la cara A ofrece líneas de guitarras que enganchan al instante, como las que podríamos escuchar en bandas como The La ?s mientras que la cara B tiene ciertas reminiscencias del rock de los sudafricanos Graceland para finalmente terminar devolviéndonos a los pegadizos arpegios del inicio.

La letra habla de cambios súbitos y de cómo nuestra realidad se puede convertir en algo totalmente diferente de un momento a otro, de como encajamos estos cambios abruptos y del significado que le damos a esas ocasiones en las que el azar llama a tu puerta para poner todo del revés. Well it looks like this…

‘Push the Button’ ha sido producida por Raúl Pérez (producción y mezcla) e Ignacio García (ingeniero de grabación), grabada en abril en los estudios La Mina y masterizado por Cem Oral en Jammin Masters en Berlín.

Oscar C. Facenda, baterista de la banda, se ha encargado de la dirección, producción y edición del videoclip que acompaña a esta nueva canción de Indigo Drone.