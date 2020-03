Entrevistamos a Soleá Morente

Soleá Morente está de vuelta con el recomendable Lo que te falta (Elefant Records). El naturalismo en literatura se conoce a ese estilo que pretende reproducir la realidad de forma veraz, mostrando, incluso, aspectos más sórdidos. Esta artista podría ser la más natural de todo nuestro panorama, porque es capaz de unirse a tan variopintos estilos y siempre salir con la cabeza alta, además cuidando las letras y de qué manera. Soleá, es un cante flamenco que puede ser ejecutado por una bailaora solista de gran expresividad, pero aquí, además, es el nombre de una artista cuyo apellido es Morente; ni más ni menos. Si para quien esto suscribe OMEGA es una de las mejores obras del pop-rock-flamenco patrio, hablar con la hija del autor impone y no poco. Tras haber escuchado el disco de pé a pá y varias veces, me pongo en contacto con ella porque me ha molado mucho. Y hete aquí lo que nos ha contestado.

“Las fronteras son un síntoma de límite y los límites sólo hay que tenerlos en cuenta por precaución, que no por miedo”

La rumba, tal cual, se originó en Cuba durante el siglo XIX y tiene hasta raíces africanas, aunque la que aquí compete es la flamenca. Pero en realidad esta obra va y viene de ambos conceptos. ¿Música sin fronteras?

Las fronteras son un síntoma de límite y los límites sólo hay que tenerlos en cuenta por precaución, que no por miedo. En este disco hay bastante inspiración en la rumba española que, por qué no, al mismo tiempo, puede estar influenciado del joropo venezolano o la rumba cubana como muy bien apuntas. El arte mejor sin fronteras, sino no es arte.

¿Es Lo que te falta el perfecto elixir para un día de bajona?

O te hunde del todo o te pone por las nubes, según te lo tomes. Este disco tiene doble lectura, hay que ir encontrándosela poco a poco.

¿A quién le recomendarías este disco?

A las mujeres, a los hombres, y a los niños. Creo que apto para todos los públicos.

Comienzas con Cariño de La Estrella de David en tu particular visión/versión, ¿Qué pasa? ¿No entraba en un ¾ las referencias a Pilar Rahola, Isabel San Sebastián o Curri Valenzuela del principio en la original?

Ha sido decisión de David, a mí me hacía gracia mencionarlos y ser fiel a la versión original; pero ahí manda el productor y en este caso, además, autor de la propia canción.

También guiñas al mismísimo Yung Beef, ¿El trap es también muy rumboso?

El guiño a Young Beed y a la Somadamantina en “Ducati” no es para que no me encasillen sino por pura admiración hacia su trabajo. El trap también tiene flamenco y tiene rumba, por qué no. Hablamos de géneros cercanos en cuanto a lo que/quien ambos representan, es decir, son expresiones del pueblo tanto el trap como el flamenco.

Elvis Presley feat Corral de la Pacheca, es decir Tutti Frutti a lo Pescaílla, ¿Hasta con eso te atreves?

Con lo que haga falta jajjajaja. Todo un piropo la referencia al Pescaílla, uno de los maestros de la rumba catalana y gran influencia en este disco.

Aunque Rosalía ya experimentó con el Pero es de noche aflamencado, tú vas un paso más allá y hasta le metes un comienzo shoegazing, ¿Qué tiene San Juan de la Cruz que tan bien entra en cualquier cosa?

La canción de mi padre es “Aunque es de noche” como se titula el poema de San Juan de la Cruz. Yo he hecho una adaptación de una parte del poema donde cambio el adverbio “aunque” por la preposición “pero” y algunas otras palabras. El sentido de esta adaptación es que las cosas no han cambiado mucho desde San Juan de la Cruz aunque parezca que sí. El amor sigue siendo el mismo y San Juan de la Cruz lo explicó tan bien que a día de hoy me parece el poeta más moderno.

¿Trabajar con David Rodríguez qué tal ha sido?

Una experiencia muy buena, a David le admiro mucho y tenía ganas de trabajar con él, experimentar con nuestras canciones y ver qué sucedía. Lo he pasado muy bien, es un chico fantástico.

¿Cómo es ser Morente y no morir en el intento?

Lo siento, pero no tengo una respuesta para esta pregunta. Uno hace lo que puede.

En “No puedo dormir” te haces acompañar con Las Negris, ¿Es fácil trasladar la esencia rumbosa e indie a la par sin perder fuelle?

No entiendo muy bien lo del fuelle, ¿a qué te refieres? Nos lo hemos pasado bien haciendo este trabajo, sobre todo, cuando aparecían Las Negris, siempre que aparecen es imposible perder fuelle o muelle o etc…

“Viniste a por mí” tiene hasta el toque y el deje de una salvaje María Jiménez, ¿Sabría Soleá Morente mover la pierna como ella?

Estoy ensayando para ello, a ver si me sale jajaja.

¿Cuál crees que es la esencia de Lo que te falta?

El sentido del humor y la sensibilidad.