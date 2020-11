Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, y también aprovechar para presentar algunas novedades de las que todavía no te hemos hablado. Hoy, nuestras canciones de la semana son estas.

Foo Fighters – Shame shame (live)

Carlos Gasca – Cuando vegas

Dominique A – Les éveillés

Sölar – Déjate llevar

Perapertú – Ausente

Clara Plath – Truly

Alice’s Cream – Tatuada de dolor

C. Tangana ft. Niño de Elche y La Húngara – Tú me dejaste de querer

Phoebe Bridgers – Kyoto

Teenage Fanclub – Home

Malacara Blues Band – The rookie

Cortadura – Los caprichos (Mario Ronchel remix)

Fominder – El pacto

Marcelo Criminal – Borracho y loco

Django Django – Glowing in the dark

Vis à Vis – Cassandra

Billie Eilish – Therefore I am

La Habitación Roja – Taquicardia

Luna Valle – Estado de alarma

Las Culebrinas – Ya se murió el burro

Madee – Hunting party

Bad Gyal – Blin blin

Temerario Mario – Hipoxifilia de rescate

The New Raemon, David Cordero & Marc Clos – Lanzo piedras al mar

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Chuckamuck – Karl Igual

Chuckamuck es una banda de garage-punk procedente de Berlín. A principios de 2021 publicarán su cuarto disco, Language Barriers, en realidad un recopilatorio de las mejores canciones de sus 14 años de carrera. Canciones que se presentan traducidas a diferentes idiomas, entre ellos el castellano. Es el caso del descacharrante tema que avanzaron este pasado viernes, “Karl Igual”.

Verona – Milán

Verona han publicado esta semana el nuevo videoclip de “Milán”, es una de las canciones que forman parte del último álbum publicado por el grupo, Capital Silencio, y es una pieza que sin ser single es la más escuchada del álbum y una de las imprescindibles. Se trata además de una nueva grabación, realizada en el estudio de Carlos Díaz junto a Juan Alberto Martínez de Niños Mutantes.

The Prussians – Ride

Los mallorquines The Prussians acaban de publicar un nuevo single, “Ride”. Se trata de un adelanto del que será su tercer álbum, que saldrá en los primeros meses de 2021. “Ride” es una canción romántica en época de pandemia, donde una pareja, unos amigos y unos familiares deciden escapar de la ciudad en su coche para poder gozar de libertad y huir de los problemas de nuestra rutina.

Breis – Mi próxima canción

Hace unos meses te hablamos en Muzikalia de On, el nuevo álbum de Manolo Breis, murciano afincado en Barcelona. Un disco muy recomendable que sigue dando frutos en forma de nuevos sencillos. El último es “Mi próxima canción”, el tema que cierra el álbum. El propio Breis comenta sobre ella: “Mi Próxima Canción” es una declaración de intenciones. Todavía no he dicho mi última palabra, ni he escrito mi última canción. Todavía queda camino por recorrer, por difícil y complicada que sea la travesía, no significa que renuncie a seguir mi camino. Te lo quería contar por si tenías alguna duda y que mejor que a través de una canción.

Luback – Heat, flames and fire

Luback vuelve a la carga con “Heat, Flames and Fire”, primer single oficial de su nuevo trabajo, The Measure of the Step, que se publicará en 2021. Un tema publicado hace unos días en el que la pasión y deseo son los protagonistas. Con un sonido que recuerda al rock añejo de grupos como Led Zeppelin o The Rolling Stones, pero adaptado al siglo XXI. “Elegimos este single porque muestra nuestro lado más luminoso, potente y rockero”, cuentan sus autores.