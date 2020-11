Django Django lanzarán su nuevo disco en febrero

Django Django anuncian el lanzamiento de su nuevo álbum, Glowing In The Dark, el cual verá la luz el 12 de febrero de 2021 a través de Because Music y, además del digital, contará con una edición física en vinilo de edición limitada que brilla en la oscuridad, vinilo negro estándar y CD.

A lo largo de su extraordinariamente discografía hasta la fecha, Django Django se han dirigido contantemente a la izquierda donde otros han ido a la derecha. Descritos por The Guardian como una banda “capaz de hacer música con un sonido cercano a la perfección”, Django Django son conocidos por su sonido ecléctico que desafía el género y su nuevo álbum Glowing In The Dark anuncia, una vez más, el comienzo de una emocionante nueva era para la banda.

En Glowing In The Dark encontramos un tema recurrente de escape, de evasión: de la desesperación, de las limitaciones, de la vida en una pequeña ciudad e incluso, de la Tierra. La brillante canción principal que hoy publican como adelanto se eleva gloriosamente hacia la estratosfera. Este tema, inspirado en uno de los discos de spoken word de Dave Maclean, nos muestra una sonoridad lujosa a base de sintetizadores Moog y loops de batería. Una atmósfera sonora que viene acompañada por algunas imágenes estroboscópicas del artista e ilustrador emergente de Nueva York Braulio Amado que ha plasmado en un videoclip que se estrenará esta tarde a las 7 pm en el canal de YouTube de la banda.

Amado, quien ha realizado increíbles trabajos para Roisin Murphy, The New York Times y muchos más, hizo el vídeo durante el confinamiento, dirigiendo al cantante Vincent Neff de forma remota, un ejemplo increíble de ese asombroso arte que solo podría haberse realizado bajo tales limitaciones.

El propio Neff explica: “Me dio algunas instrucciones vagas de lo que quería que hiciera por correo electrónico. Posteriormente, mi cuñado y yo obtuvimos un trípode y con mi teléfono y un altavoz, fuimos a un polígono industrial desierto situado en la parte trasera de mi casa. Allí filmamos un montón de cosas y luego pasamos el metraje a Braulio”.

Por su parte, Amado cuenta: “No quería ser literal y hacer algo “glowing in the dark”, así que en mi cabeza el vídeo era una representación abstracta del título de la canción sin ser demasiado obvio. Quería que se sintiera orgánico, alucinante, vibrante y colorido. Esto se hizo durante la pandemia, con Vinny grabándose a sí mismo con una pantalla verde en su casa y su iphone, por ello solo quería transportarlo a un lugar más divertido y alejado del mundo extraño que estamos viviendo”.