Billie Eilish estrena el vídeo de su nuevo sencillo, ‘Therefore I Am’

Billie Eilish, ha lanzado su nuevo single ‘Therefore I Am’. El tema, acompañado de un video musical oficial dirigido por la artista misma de 18 años, ha sido rodado en el centro comercial Glendale Galleria completamente desierto, un entorno muy familiar para Billie durante su adolescencia.

‘Therefore I Am’ sale tras meses de componer, grabar y hacer campaña desde el regreso de los escenarios a principios de este año, con una poderosa actuación de su canción my future’ en la convención nacional demócrata. Billie Eilish también actuó el pasado mes en su primer y rompedor streaming global en directo, WHERE DO WE GO? THE LIVESTREAM incorporando tecnología punta XR y uniendo a fans de la música de todo el planeta en una experiencia inversiva. Usando múltiples cámaras, ángulos y entornos en 3D, los espectadores podían entrar en el mundo de Billie mientras ella interpretaba un concierto en directo, dando lugar a una experiencia virtual sin precedentes. El pre-show tenía contenido exclusivo, regalos, curiosidades y mensajes de invitados especiales.

El video oficial musical de ‘Therefore I Am’ se estrenó en MTV Live, MTVU y en las vallas Viacom de Times Square.