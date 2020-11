Ya disponible el single de Morrissey junto a David Bowie

Morrissey y David Bowie giraron juntos a mediados de los 90, aunque la cosa no terminó demasiado bien por la espantada a mitad del tour del vocalista de The Smiths, lo que propició un gran enfado de Bowie y no volvieron a hablarse nunca más.

Ya está disponible en digital una pieza rescatada de aquella gira, el dúo de Morrissey con David Bowie interpretando “Cosmic Dancer”, el clásico de T. Rex escrito por Marc Bolan. La versión física en formato de 7 pulgadas llegará el 19 de febrero.

Como cara B encontraremos una versión de ‘That’s Entertainment’ de The Jam diferente a la que conocemos desde 1993.

Ambas contarán con su correspondiente videoclip, de momento ya podemos disfrutar de la primera de ellas: