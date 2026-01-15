Nuevo vídeo de John Martínez, «Betty Blue»

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

John Martínez, la carismática y personal voz de proyectos como Megaphone Ou La Mort y Le Garçon Rêvé, publicó el pasado mes de septiembre su primer álbum en solitario. Su título es Le Fan Club de John Martínez y John compone e interpreta las diez canciones que contiene además de tocar todas las guitarras. El disco fue grabado, mezclado y masterizado en los míticos estudios Tablada 25 de Madrid entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025. La producción estuvo a cargo de Daniel Elorriaga y Alberto Santos, que también participan respectivamente en batería, percusiones y bajo, guitarra, moog.

Esta semana John ha lanzado un nuevo sencillo correspondiente a su primer disco. Su título es «Betty Blue» y representa una deambulación urbana entre 2 ciudades, París y Valencia. El nombre de la canción toma directamente su inspiración de la novela homónima del escritor francés Philippe Djian.

A continuación puedes ver y escuchar «Betty Blue», el nuevo sencillo de John Martínez.