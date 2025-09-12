John Martínez publica álbum en solitario y estrenamos su nuevo vídeo

Tal como te venimos anunciando desde hace unos meses, John Martínez, la carismática y personal voz de proyectos como Megaphone Ou La Mort y Le Garçon Rêvé, publica hoy su primer álbum en solitario. Su título es Le Fan Club de John Martínez y sale, de momento digitalmente, a través del sello brasileño PISCES. Un disco en el que John compone e interpreta las diez canciones que contiene. Además, como novedad, también toca todas las guitarras.

Le Fan Club de John Martínez fue grabado, mezclado y masterizado en los míticos estudios Tablada 25 de Madrid entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025. La producción estuvo a cargo de Daniel Elorriaga y Alberto Santos. Ambos también participan en el álbum a la batería, percusiones y bajo, guitarra y Moog.

A la vez que publica el disco, John Martínez también lanza un tercer sencillo en vídeo. La canción escogida es «Last exit from the whoredom», con un guiño directo en el estribillo a la novela de George Orwell, Sin blanca en París y Londres («Down and Out in Paris and London«). Al igual que en el primer sencillo, «My little symphony», del que en su día te hablamos en Muzikalia, en este vídeo John se ha filmado con su propio teléfono móvil para ofrecernos una especie de postal veraniega que nos hace viajar de París a Madrid, pasando por Valencia, las Islas Baleares, Palermo y Cuenca, y finalmente dirigirnos hacia un camping en Minglanilla.

Hoy estrenamos en Muzikalia este nuevo vídeo de John Martínez para su canción «Last exit from the whoredom».

Y el disco completo lo puedes escuchar aquí: