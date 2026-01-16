The Sophs lanzarán su debut en Rough Trade

Lo último:
The Sophs ha ganado notoriedad de forma fulgurante desde que firmaron con Rough Trade Records, tras captar la atención de Geoff Travis y Jeannette Lee con unos demos enviados antes incluso de subirse a un escenario.

Después de publicar los singles «I’m your friend», «Sweat» y ‘Death in the family»’, y de girar intensamente, se preparan para lanzar su álbum debut Goldstar, que se publicará el próximo 13 de marzo.

Un trabajo que condensa la brutal honestidad creativa de The Sophs y la voz camaleónica de su vocalista Ethan Ramon, que escribe desde las zonas más incómodas de la psique como vía de exorcismo personal. El álbum refleja una banda expansiva y sin miedo al mestizaje, capaz de transitar del pop-punk al funk, del Delta blues a referencias clásicas como ZZ Top, entendiendo la composición como un ejercicio de apropiación consciente y repetición hasta el límite del significado.

El tema homónimo, ya disponible, es una pieza feroz y explosiva con una base de sonoridades latinas, acompañada de un videoclip dirigido por su colaborador habitual Eric Daniels, y plantea una pregunta central para el disco: si actuar bien por motivos equivocados invalida o no la bondad de una persona. Les veremos en Primavera Sound.

