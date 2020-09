Herman Dune regresa con ‘Say You Love Me Too’

Regresa Herman Dune, en solitario, con ‘Say You Love Me Too’, primer single de ‘Notes from Vinegar Hill’, editado en su propio sello, Santa Cruz Records. Un álbum creado durante un aprovechado confinamiento debido a la pandemia mundial. David Ivar ‘Yaya’ Herman Dune celebra así 20 años en activo desde la publicación de su primer disco, ‘Turn Off the Light’ (2000, Prohibited Records), con el que se presentó en sociedad en formato trío, junto a su hermano André y el baterista Omé.

Mientras se aproxima la fecha de publicación de ‘Notes from Vinegar Hill’, David presenta su primer single de adelanto, ‘Say You Love Me Too’, la canción que abre el disco. Un tema que tiene ese punto entre romántico, humano, melancólico, pero también alegre, que Herman Dune mezcla y equilibra siempre tan bien. Un tema sencillo y honesto de un músico francés haciendo country al más puro estilo californiano. La base perfecta para una voz que ahora es más profunda y áspera, que parece homenajear a alguno de sus ídolos, como Tom Waits, y que desgrana una letra que habla de decir las cosas a corazón abierto:

“’Algunos sueños se desvanecen al amanecer y otros se quedan contigo / Ahora espero que te despiertes y corras y digas que también me amas’. Esta canción habla del recuerdo de una noche de borrachera en la que abres tu corazón y te mueres por escuchar una respuesta recíproca. Es la primera canción que grabé para el álbum. La escribí al piano. El tema se apoya todo el tiempo en el pedal hasta conseguir crear un riff de guitarra en forma de loop. Caitlin Rose y Mayon cantan acompañamientos, y Jon Natchez puso las trompetas”.

Dune, de origen francés, reside desde 2015 en Los Ángeles, más concretamente en San Pedro, en el barrio de Vinegar Hill, vecindario que da título a su nuevo disco. ‘Notes from Vinegar Hill’ (Santa Cruz Records). Este será el tercer álbum que edita en su propio sello después de ‘Sweet Thursday’, ‘Santa Cruz Gold’ y el EP ‘Incredible Vice con James Levy’. En este nuevo trabajo David Ivar se encarga de la producción, instrumentación y grabación, aunque también ha contado con la colaboración de otros amigos confinados que han colaborado con él desde la distancia, como Spencer Cullum III, Caitlin Rose, Jon Natchez o Mayon, su pareja. Sin olvidar al Inspector Morrison, el gato negro que es la mascota oficial de su sello, Santa Cruz Records.