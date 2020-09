Dos nuevos singles de Kevin Morby

Kevin Morby, publica dos nuevos singles, “Don’t Underestimate Midwest American Sun” y “Wander” , de su próximo álbum, Sundowner, que sale el 16 de octubre en Dead Oceans/Popstock! Tras el single adelanto “Campfire” llega “Don’t Underestimate Midwest American Sun”, con mucho rasgueo de acústica, expandiéndose con un beat percusivo muteado y unas teclas minimalistas. En la canción se habla de dos personas que viven en un ambiente nuevo y aislado, con la responsabilidad de diseñar su propio ocio, a pesar de la presencia de un mundo exterior amenazante. “Don’t Underestimate Midwest American Sun es mi canción favorita del nuevo álbum, y de la que estoy más orgulloso,” dice Morby. “Considero que el espacio es un instrumento prominente en la canción – y que aquí es tan importante como cualquier otra cosa que escuchas en el tema. Mi intención era capturar la vasta apertura del paisaje del centro de EEUU desde el sonido. Para ello, hay una pista entera en la que no suena nada más que el aire de Texas, con los pájaros y el viento viviendo tras las demás pistas de la canción.” La canción viene acompañada de un lyric video, con grabaciones hechas por Morby del paisaje del medio oeste.

“Wander”es una canción más insistente, con una armónica y una guitarra complementando la intensidad de la voz de Morby. El vídeo, dirigido por Graham Shafer, y grabado en medio de Kansas, muestra a Katie Crutchfield de Waxahatchee conduciendo por una autopista vacía, escuchando una canción en un casete, que es “exactamente el tipo de ambiente en el que esperaría que alguien experimentara la canción.” Sobre el single, Morby comenta: “Wander se ancla en una letra que he tenido en mi cabeza por toda una década. El gancho de ‘I wonder as I wander why was I born in the wild wonder’ está incluso en un inserto en los primeros LP de The Babies. La canción está pensada para ir ganando presencia antes de llegar a un repentino final. Es la canción más corta que he escrito nunca y la intención es tocarla en loop.”

El álbum que sigue a Oh My God, Sundowner es el intento de Kevin Morby de “transmitir el crepúsculo del centro de EEUU – su belleza, su profundidad no siempre inmediata- en sonido.”

Tras mudarse desde Los Ángeles a la Ciudad de Kansas, y de comenzar una relación con Crutchfield, esta nueva colección de canciones que se convertiría en Sundowner se juntaron sin esfuerzo. Morby se ha esforzado en no resistir o redefinir las canciones, sino en permitir que tomen forma por sí solas.

“Es una imagen del aislamiento,” explica Morby. “Del pasado. De un futuro incierto. De las provisiones. De un presagio. De un ciervo muerto. De un icono. De un hotel temático de Los Ángeles en Kansas. Es una representación de la sensación de nerviosismo que viene con el anuncio del cielo de que otro día pronto llegará a su fin, cuando la luz rosa se aleje y las farolas y las luces de la casa se enciendan de repente..”

Además, Morby ha anunciado recientemente un tour virtual con Noon Chorus. Las actuaciones serán cada jueves (menos las de Sundowner. Está tocando su discografía completa en orden cronológico, culminando con la actuación de Sundowner el día antes de que el álbum se publique. Ya ha tocado Harlem River (junto con un cover del tema de Justin Townes Earl “Harlem River Blues”) y Still Life.