Travis celebran el 20 aniversario de ‘The Invisible Band’

El exitoso disco de Travis, The Invisible Band, se reeditará para celebrar su vigésimo aniversario. La edición de lujo presenta el álbum original remasterizado por la ingeniera Emily Lazar, ganadora del Grammy, todas las caras B originales y una selección de demos inéditas, sesiones en vivo y tomas alternativas que se lanzarán el 3 de diciembre en Craft Recordings / Concord.

También llegará una caja especial de edición limitada del vigésimo aniversario presenta el material en dos CD y dos LP de vinilo ultra claro de 180 gramos, grabados en los Air Studios de Londres. El conjunto incluye un libro extenso con sesiones fotográficas inéditas, letras escritas a mano y ensayos de la banda, además de contribuciones del productor original Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Gnarls Barkley, Beck).

The Invisible Band también se reeditará en vinilo negro estándar, disponible por primera vez en el formato desde su lanzamiento original. Un prensado de vinilo verde limitado está disponible a través de tiendas de discos independientes, así como una edición estándar de 2 CD.

Escucha la versión demo de ‘Sing’ de Travis

Fran Healy ha comentado: “¡The Invisible Band tiene 20 años! No había escuchado el álbum completo durante un tiempo. Es un trabajo encantador desde los grandes singles como ‘Sing’ y ‘Flowers in the Window’ hasta ‘Afterglow ‘y’ Último tren ‘. ¡Suena genial a los 20! También lo vamos a llevar de gira. Tenemos muchas ganas de volver a tocar en directo”.

Disfruta del tráiler del 20 aniversario de The Invisible Band