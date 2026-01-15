Psiconautas lanzan el primer single de su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Psiconautas acaban de publicar un nuevo sencillo, «Las mujeres de la lluvia». Se trata del primer adelanto de su nuevo álbum, Jungla. Un disco repleto de colaboraciones entre las que figuran nombres como los de Luis Auserón, Santiago Auserón, Anni B Sweet, Lorenzo Santamaría, Galen Ayers o Pau Vizcaíno (hijo de Alberto Vizcaíno, cantante del grupo). En «Las mujeres de la lluvia» participa a las voces Galen Ayers, hija del recordado Kevin Ayers.

El nuevo tema de Psiconautas es una poesía de Biel Vila con música de Alberto Vizcaíno. Junto a Galen Ayers, que participa en el tema después de su disco junto a Paul Simonon (The Clash), convierten la poesía en una canción que desprende aromas, melodías y belleza.

El grupo Psiconautas, formado tras la carrera en solitario de Alberto Vizcaino y que ha recibido excelentes críticas de sus anteriores trabajos, sorprende con un nuevo álbum coral e intergeneracional con colaboraciones ilustres como las que hemos comentado anteriormente. Un disco fruto del método y el azar a partes iguales que publicará Espora Records el próximo 19 de febrero.

De momento escuchamos este primer adelanto, «Las mujeres de la lluvia», con la colaboración vocal de Galen Ayers.