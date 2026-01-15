Flea comparte canción con Thom Yorke de Radiohead

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ya conocemos todos los detalles de Honora, disco de debut de Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, que en su nueva aventura se encarga de bajo, trompeta y voz, entregándonos una declaración de intenciones tanto musical como vital.

El pasado mes de diciembre llegó “A Plea”, una pieza extensa y austera, escrita e interpretada íntegramente por el músico. Canción concebida como un llamamiento a la empatía y a la construcción de vínculos a través de la música, que adelantaba el tono introspectivo y jazzístico del proyecto.

El segundo single es “Traffic Lights”, grabado junto a Thom Yorke, que aporta voz, piano y sintetizadores. El tema nació de una improvisación inicial entre Flea y el batería Deantoni Parks y, según el propio músico, remitía desde su origen a la sensibilidad rítmica de Atoms for Peace, lo que le llevó a compartirla con Yorke. El resultado es una composición hipnótica y melancólica, con una letra que reflexiona sobre la dificultad de orientarse en un mundo desquiciado, entre lo falso y lo real, y sobre las distintas maneras de darle sentido al caos contemporáneo.

Honora, el debut en solitario de Flea, será publicado el próximo 27 de marzo a través de Nonesuch. Un disco incluye seis composiciones propias y versiones de Frank Ocean, George Clinton, Jimmy Webb y Ann Ronell, y cuenta con colaboraciones de Thom Yorke, Nick Cave y Warren Ellis. Grabado junto a músicos como Jeff Parker, Anna Butterss, Deantoni Parks y Mauro Refosco, estamos ante un trabajo de jazz contemporáneo y conecta con el actual renacer del género, al tiempo que cristaliza una deuda íntima del norteamericano con la música que marcó su vocación desde la infancia.

Escucha ‘Traffic Lights’ de Flea ft. Thom Yorke