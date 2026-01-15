Lo último:
Ginebras estrenan el single ‘Mundo hostil’

Ginebras presentan “Mundo hostil”, segundo adelanto de su inminente tercer disco y una de sus canciones más íntimas y viscerales hasta la fecha. Tras la contundencia de “Mi diario”, Magüi, Sandra, Raquel y Juls apuestan aquí por un giro sonoro que, sin renunciar al ADN del grupo, explora territorios más contenidos.

La producción, minuciosa y expansiva, deja respirar cada matiz y sostiene una balada atípica que crece de forma progresiva, apoyada en tintes electrónicos y en la voz hipnótica de Magüi, para subrayar un mensaje de incomprensión y hastío ante un mundo dominado por juicios, clichés y un amor romántico impuesto.

“Mundo hostil” habla de la presión social por encajar, de la necesidad casi obligatoria de amar o sufrir, y de cómo esas narrativas limitan la libertad emocional. El sucesor de ¿Quién es Billie Max? será editado por Vanana Records y producido por Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo. El tema llega acompañado de un vídeo dirigido por Migue Vázquez.

Escucha ‘Mundo hostil’ de Ginebras

 

Próximos conciertos de Ginebras

29-30 de mayo | Alicante | Spring Festival
6 de junio | Lanzarote | Sonidos Líquidos
12-13 de junio | Huesca | El 21 Festival
13 de junio | Madrid | Noches del Botánico
18-20 de junio | Albacete | Antorchas Festival
31 de julio-2 de agosto | Torrevieja | Low Festival
13-15 de agosto | Gandía | Festival Mediterránea
25 de septiembre | La Línea de la Concepción | Sin Frontera
2-3 de octubre | Valencia | Love To Rock

Entradas a la venta en VananaRecords.com y en Bandsintown.

