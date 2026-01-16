Vera Fauna reinterpretan ‘Los Grillos’ junto a Rufus T. Firefly

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Vera Fauna arrancan 2026 con la publicación de una versión en directo de «Los Grillos» junto a Rufus T. Firefly, que llega tras «No me digas la verdad» junto a Noni Meyers o «Me destruye», con la colaboración de Ángeles Toledano.

La colaboración revitaliza una de las canciones más íntimas de su último álbum, Dime dónde estamos, y pone en diálogo a dos bandas en un momento especialmente fértil de sus respectivas trayectorias. La grabación, traslada esa unión al terreno sonoro con una reinterpretación que amplía el tema hacia la psicodelia sin perder su carga emocional original.

La nueva versión funciona además como antesala de una cita clave para Vera Fauna: su concierto en Madrid el viernes 23 de enero en la sala BUT, dentro de la programación de Inverfest. Justo al día siguiente, el sábado 24, tocarán en la Sala Moon de Valencia y ya en febrero visitarán Barcelona (La 2 de Apolo, jueves 12), Zaragoza (La Casa del Loco, viernes 13) y, con una cita muy especial, Cádiz.

El ritmo no para: el 27 de marzo será turno para Almería (Sala Berlín) y el 10 de abril jugarán en casa, en la hispalense Sala Pandora. Conciertos en Málaga, Huelva o Valencia y participación en festivales como Vive Linares, Degusta Fest, FIB o Sonorama.

Escucha ‘Los Grillos’ de Vera Fauna ft. Rufus T. Firefly