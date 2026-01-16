Gorillaz comparte singles con Bizarrap, Kara Jackson y Tony Allen

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

A poco más de un mes de la publicación de The Mountain, el próximo álbum de Gorillaz, la banda sigue desvelando piezas de un proyecto marcado por las colaboraciones.

Tras los adelantos junto a Sparks, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey, Trueno o Proof, ahora se suman dos nuevos temas: “The Hardest Thing”, con la participación del legendario pionero del afrobeat Tony Allen, y “Orange County”, en la que confluyen Bizarrap, Kara Jackson y Anoushka Shankar.

“The Hardest Thing” funciona como un homenaje sentido a Tony Allen, fallecido en 2020, con quien Damon Albarn mantuvo una estrecha relación creativa, incluida su etapa compartida en The Good, The Bad & The Queen. La canción se abre con la voz hablada de Allen antes de desplegarse como una fanfarria con vocación de tributo.

Por su parte, “Orange County” propone un viaje psicodélico y bailable en el que destaca especialmente la presencia vocal de Kara Jackson, acompañado de un videoclip tan lisérgico como el propio tema.

Escucha ‘The Hardest Thing’ y ‘Orange County’ de Gorillaz

Estas serán las canciones de ‘The Mountain’ de Gorillaz

«The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)»

«The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)»

«The Happy Dictator (feat. Sparks)»

«The Hardest Thing (feat. Tony Allen)»

«Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)»

«The God of Lying (feat. IDLES)»

«The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«The Manifesto (feat. Trueno and Proof)»

«The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«Delirium (feat. Mark E. Smith)»

«Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)»

«The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)»

«Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)»

«The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)»

«The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)»