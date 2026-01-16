Mujeres tienen nuevo single, ‘Después Destello’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“Después Destello” es el nuevo single de Mujeres, una canción que se impone desde la contención y la claridad emocional y que sigue a esa «Alucinante» que estrenaran el pasado mes de diciembre.

Lejos del impacto inmediato, funciona como un brillo persistente que aparece cuando todo ya ha ocurrido, apoyada en una estructura pop directa y sin excesos, con guitarras limpias, una base rítmica firme y una melodía que avanza con naturalidad. Fieles a su ADN, el grupo vuelve a demostrar su habilidad para construir canciones que entran sin ruido y se quedan por acumulación de sensaciones.

La canción formará parte del sucesor de Desde flores y entrañas (Sonido Muchacho), que verá la luz a lo largo de este año.

Escucha ‘Después Destello’ de Mujeres