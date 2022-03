Apuntaba maneras Amber Mark con sus anteriores epés de ser una compositora e intérprete se armas tomar. Tanto 3:33 AM como Conexão eran portadores de notables dosis de soul moderno, adictivo, selvático y lujurioso.

Con Three Dimensions Deep (PMR/Interscope, 2022) se tenían las expectativas muy elevadas y no ha defraudado, más bien todo lo contrario, entrega un cancionero maravilloso se mire por donde se mire. Esta mujer nacida en Nueva York y que ha tenido una vida errante -de Alemania donde era originaria su madre, pasando por Tenneessee y la India-despunta como una sabia observadora de los desvelos sentimentales abriéndose en canal en cada uno de los temas que integran el disco.

El título del trabajo hace referencia a las diferentes etapas psicológicas que la autora ha pasado -gestionar inseguridades, trabajo de reafirmación y, por último, la aceptación de una misma-en los últimos años. “Trying to see where life leads, where the future lies/Anxiety all of me keeping me up at night” canta con su voz preciosa en “One” el tema que abre el elepé, a ritmo de un embriagador uptempo soulero que quita el sentido. Las armonías son primorosas y los requiebros de su voz ponen la carne de gallina en temas como “What It Is” (sedoso homenaje a los Bee Gees), “Softly” (con bases de la canción “Rendezvous” de Graig David), o “Turning Pages”.

Las bases R&B minimalistas de “Bubbles” harían subir la temperatura en cualquier pista de baile, en “Most Men” se acuerda de más de un hombre tóxico, y las notas de un sintetizador nos hace recordar a Stevie Wonder. Una jefaza: las percusiones en “Darkside” y “Worth It” elevan las canciones a cotas de belleza inusitadas, y cierra con la balada “Event Horizon” con hechuras de diva . La gran esperanza de la música negra la tienen aquí.

Escucha Amber Mark – Three Dimensions Deep (PMR/Interscope)