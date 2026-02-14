San Valentín: Canciones de amor torcido
San Valentín, 14 de febrero, ese día donde el amor lo puede todo o al menos eso nos quieren vender. El amor ha dado grandes canciones, pero quizá el desamor aún mejores. El otro día escuchando a Javier Corcobodo vi lo que me gustaba su manera de abordarlo y pensé en elaborar una lista de 15 canciones sobre el amor torcido. No estoy hablando de canciones de ruptura ni de desanor, sino de piezas que relejen todas sus consecuencias incluso las más dolorosas.
Quería alejarme de esa baladas tópicas de enamoramiento y optar por exploraciones crudas o incluso perturbadoras del afecto y la pérdida del mismo, donde se muestre en sus facetas más inciertas o extremas. Una celebración del amor en su versión poderosa. Ese amor que admite la fractura, que asume la orfandad y que encuentra en la fragilidad una forma de lucidez.
Hoy el Conexiones MZK te invita a degustar 15 canciones que no se han escrito con corazones ni tinta rosa, sino en una caligrafía irregular. Donde la pasión convive con la pérdida y la ternura con la devastación. Canciones que reflejen lo que es el amor en su estado puro.
Escucha San Valentín: Canciones de amor torcido
Suenan:
Corcobado «Secuestraré al amor»
Lorena Álvarez «Disolver el deseo»
McEnroe «Agosto del 94»
Elle Belga «Amamos Honradamente»
Maria Rodés «Cruz de Olvido»
Alexanderplatz «Cada Vez Me Echas Menos de Menos»
Tulsa «Gran Fuerza Domadora»
Nacho Vegas «Ocho y medio»
Rafael Berrio «Sé Libre, Sé Mía»
Christina Rosenvinge «Balada Obscena»
Pumuky «No Sueltes Lo Efímero»
Andrea Buenavista «Noche de Pena»
Surfin’ Bichos «Mis Huesos Son Para Ti»
Pablo Und Destruktion «La reacción sexual»
Nudozurdo «Laser Love»
