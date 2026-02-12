Rosalía lanza vídeo y nuevas versiones de ‘Sauvignon Blanc’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rosalía ha estrenado el videoclip de «Sauvignon Blanc», una de las piezas centrales de su nuevo álbum LUX, bajo la dirección de Noah Dillon. Junto con el lanzamiento del clip, se presenta un sencillo independiente para Spotify y Apple Music que incluye las versiones instrumentales y a capela de la canción.

LUX del que dijimos: «la cuarta entrega de Rosalía es un desafío en tiempos de simplismo, scroll continuo y la dictadura del algoritmo. Todo un prodigio que rehúye la lógica del single o el hit, reclamando una escucha activa y una continuidad casi sinfónica. Su complejidad y esa manera de fundir lo barroco y la vanguardia, queda bastante lejos del artificio y la boutade y se acerca más al compromiso artístico», ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de Rosalía y en la música en español a nivel global.

El disco ha sido recibido con entusiasmo unánime por la crítica internacional y ha marcado el debut comercial más sólido de su carrera, alcanzando el número uno global en Spotify y firmando el mayor estreno en streaming para una artista femenina en español. Paralelamente, Rosalía protagonizará la portada de primavera 2026 de Vogue Estados Unidos y se prepara para actuar en los BRIT Awards, antes de iniciar la gira internacional LUX TOUR 2026, que llevará a escena este proyecto grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y una nómina diversa de colaboradores.

La canción plantea una renuncia consciente a lo material en favor de una intimidad emocional y espiritual más profunda, idea que el vídeo traduce en imágenes sobrias y despojadas, con un paisaje desértico como escenario y una historia de amor sugerida desde la ausencia.

Escucha el EP ‘Sauvignon Blanc’

Próximos conciertos de Rosalía

Rosalía continúa con la promoción de su último disco, todo un éxito de crítica y público, y después de agotar en minutos sus fechas para el Movistar Arena los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril y en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026 para desesperación de sus fans.